Каким будет следующий бюджет?

На прошедшем в пятницу совещании в правительстве обсуждались экономическая ситуация и новый трехлетний бюджет. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что главная задача на перспективу – решение масштабных задач развития страны и выполнение всех социальных обязательств перед людьми. По его мнению, текущая динамика экономических и бюджетных показателей позволяет надеяться, что все планы будут исполнены.

Основанием для сдержанного оптимизма глава правительства считает адаптацию российской экономики к текущим вызовам. «По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 млрд. рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд. рублей», - отметил Мишустин.

Таким образом, законопроект о федеральном бюджете на 2024–2026 годы разрабатывается на фоне восстановления деловой активности. Экономика в текущем году развивается более динамичными темпами, чем предполагалось ранее. С начала текущего года ВВП России уже вырос более чем на 2 процента, а по его итогам вполне может превысить уровень 2021 года. Экономический рост начался в третьем квартале и уже в июле превысил прошлогодний уровень на 5 процентов.

Российская экономика и бизнес демонстрируют способность адаптироваться к санкционным ограничениям и осваивать перспективные ниши, включая и те, которые освободили ушедшие с нашего рынка зарубежные компании. Несмотря на внешнее давление, Россия остается рыночной экономикой, способной эффективно диверсифицировать экспорт, в новых условиях находить потребителей для своей экспортной продукции. На совещании был особо отметили тот факт, что успех в экономике во многом был достигнут благодаря хорошей динамике ненефтегазовых доходов, которые по итогам семи месяцев года превысили 1,82 трлн. рублей. Это на 56,5 процента выше уровня прошлого года.

Заметно растет активность инвесторов: инвестиции в основной капитал во II квартале выросли на 12,6 процента в годовом выражении, причем это нельзя объяснить эффектом «низкой базы»: инвестиции росли и год назад. Важно, что в этом году существенно, сразу на 18 процентов, увеличились инвестиции, которые финансируются за счет собственных средств организаций. Это означает, что компании активнее используют «плечо», которое предоставляет им государство в виде различных инструментов и механизмов поддержки и видят условия для инвестирования. Этому помогает и внедрение на всей территории страны «регионального инвестиционного стандарта», призванного сократить барьеры для инвестирования и сделать максимально комфортным путь инвестора от идеи до ввода объекта в эксплуатацию.

Таким образом, текущие параметры исполнения бюджета обнадеживают. Вместе с успехами обрабатывающей промышленности восстанавливаются и нефтегазовые доходы, благодаря чему дефицит федерального бюджета остается ниже 1,5 процента ВВП. В кабмине надеются, что к концу года дефицит должен уложиться в ранее заявленные 2 процента ВВП. С учетом невысокого объема государственного долга России это полностью управляемый уровень дефицита, позволяющий продолжать мероприятия по развитию экономики и поддержке социальной сферы.

Однако важно, чтобы оптимистичная статистика и текущее данные исполнение бюджетов не помешали адекватной оценке рисков на предстоящую «трехлетку». Должны приниматься во внимание накопившиеся дисбалансы в мировой экономике, и долгосрочные санкции, которые стали уже постоянной частью экономического «ландшафта» для наших предприятий. Поэтому можно ожидать, что планируемая динамика доходов будет в хорошем смысле консервативной. Поступления ненефтегазовых доходов в 2024 году, вероятно, будут, увеличиваться темпами 1–3 процентов в год в реальном исчислении и соответствовать экономической динамике.

Что касается расходов, то принятие новых расходных обязательств тоже будет прагматичным. По данным правительства, после периода авансирования в начале года они вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2,24 процента. В приоритете останутся принятые на себя государством социальные обязательства, задачи по интеграции новых регионов, межбюджетные трансферты субъектам, сохранение и развитие мер поддержки инвестиций и отраслей экономики. Этот процесс тоже не стоит на месте: правительством регулярно проводятся стратегические сессии, на которых вырабатываются новые мероприятия, направленные на формирование «экономики предложения». С точки зрения баланса федерального бюджета структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила. Все это свидетельствует об устойчивости конструкции федерального бюджета. Кроме того, опыт последних трех лет показывает, что Правительство не только обладает всеми инструментами, чтобы держать ситуацию с параметрами бюджета под контролем, но и способно их эффективно использовать.

Под конец совещания Михаил Мишустин поручил кабинету завершить работу над проектом бюджетов в кратчайшие сроки, чтобы в соответствии с законом, направить документы в Госдуму. Так, что начало осени обещает быть для министров по-настоящему жаркой.

Автор — Глеб Покатович, первый заместитель генерального директора, директор центра экономики, социального развития и стратегических коммуникаций ЦСР.