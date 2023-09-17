«Терпеть и понимать». Финский лидер призвал Запад не разрывать отношения с Россией

Западным странам необходимо поддерживать отношения с Москвой после окончания конфликта на Украине и до его завершения, считает президент Финляндии Ниинисте. Он имел в виду «не какую-то большую дружбу», а способность «относиться терпимо, даже понимать немного друг друга». Также финский лидер вспомнил, как Путин на одной из встреч полчаса рассказывал про одно из стихотворений Лермонтова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Понимать друг друга

Странам Запада стоит найти способ поддерживать отношения с Россией во время и по окончании украинского конфликта. Такое мнение выразил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью газете The New York Times.

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — заявил Ниинисте.

Он отметил, что после завершения конфликта на Украине западным странам необходимо устанавливать доверительные отношения с Москвой, которые послужили бы гарантией, что «новая война не поджидает за дверью». Он обратил внимание, что Россия никуда не денется, когда конфликт завершится.

Ниинисте назвал мир — самой большой ценностью для человечества и выразил уверенность, что обычные россияне разделяют это мнение.

Финский лидер затруднился предположить, когда завершатся боевые действия на Украине. Также он не взялся предсказывать, какой окажется жизнь после наступления мира между Россией и Украиной.

Другие признания

Ниинисте также призвал страны Европы не критиковать «осторожную» политику президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца по части поставок Киеву современных ракет большой дальности и беспилотников. По его словам, есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет», и необходимо понять позицию ответственных. Он отметил, что не все европейцы «осознают, что военная операция на Украине — европейская проблема».

«Мы в Финляндии слышим голоса, что Америка должна сделать это или то-то. И я просто хотел обозначить, что если будет эскалация в большую войну, мировую войну, тогда ядерный риск становится очевидно больше», — отметил он.

Начало боевых действий на Украине он назвал «тревожным сигналом» для НАТО и Европы. По мнению президента Финляндии, европейские страны допустили ошибку, ослабив оборону, после распада СССР.

По поводу недавнего обнаружения в Румынии обломков беспилотника российского происхождения Ниинисте сказал: «Даже мелочи могут сильно изменить дело в худшую сторону». Существует, по его мнению, и «огромный» риск применения ядерного оружия.

Воспоминания о встречах

Вспоминая встречи с президентом России Владимиром Путиным, Ниинисте охарактеризовал его «сосредоточенным, агрессивным и хорошо информированным, даже одержимым русской культурой».

Однажды, по словам президента Финляндии, он решил проверить Путина на знание культуры России и спросил его про стихотворение поэта Михаила Лермонтова на смерть Пушкина (скорее всего, речь идет о стихотворении «Смерть поэта»). Путин отвечал на вопрос больше 30 минут.

«Он знал все об этом — для него это Россия, Россия в целом», — сказал Ниинисте, не уточнив, когда именно между ними состоялся такой разговор.

Путин и Ниинисте прежде встречались достаточно часто: в 2015 и 2016 годах финский лидер приезжал в резиденцию президента Путина в Ново-Огарево для встречи, в 2018-м президенты встречались в Сочи, а также в Хельсинки, где проходил саммит Россия-США, в 2021 году в Кремле, в 2019-м в Санкт-Петербурге.

В мае 2022 года лидеры двух стран говорили по телефону. Ниинисте тогда предупредил Путина, что Финляндия намерена добиваться членства в НАТО.