Ким Чен Ын встретится с Путиным в России. Его бронепоезд уже едет во Владивосток

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде, посвященном 75-летию основания Корейской Народно-Демократической Республики, который проходит в Пхеньяне, 8 сентября 2023 года

Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию, не объявив ни дату, ни место его встречи с Владимиром Путиным. СМИ ожидают, что она пройдет 13 сентября во Владивостоке, а обсуждать главы государств будут поставки оружия. Бронепоезд северокорейского лидера уже выехал из Пхеньяна. Что известно о предстоящих переговорах – в материале «Газеты.Ru».

Председатель КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию с официальным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. Дата приезда северокорейского лидера на данный момент не объявлена.

Центральное телеграфное агентство Кореи также сообщило о скором приезде Ким Чен Ына в Россию, в рамках которого у него запланирована встреча с Путиным. Этот визит станет для северокорейского лидера первой зарубежной поездкой за четыре года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости заявил, что переговоры состоятся между делегациями двух стран, а встреча глав государств один на один будет организована «при необходимости».

Ранее южнокорейский телеканал YTN сообщил, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян на бронепоезде и, предположительно, направился во Владивосток для встречи с российским коллегой, которая может состояться «примерно 13 сентября».

По информации газеты Dong-a Ilbo, северокорейский лидер выехал из столицы во второй половине дня 10 сентября и пересечет границу КНДР утром 12 сентября.

Владимир Путин в настоящее время находится во Владивостоке, он прибыл туда для участия в Восточном экономическом форуме, который проходит с 10 по 13 сентября. Глава государства проведет ряд встреч и совещаний, а также выступит на пленарной сессии.

5 сентября американская газета New York Times впервые сообщила о подготовке визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Источники издания заявили, что переговоры северокорейского лидера с Владимиром Путиным могут состояться на полях ВЭФ.

После публикаций о возможной встрече лидеров Песков заявлял, что российской стороне «нечего сказать» по этой теме. Впоследствии он уточнил, что переговоров на полях ВЭФ «не планируется», при этом не подтвердив и не опровергнув визит главы КНДР в Россию.

Что обсудят Путин и Ким Чен Ын

Источники NYT утверждают, что главы государств планируют обсудить взаимодействие в оборонной сфере. Так, Ким Чен Ын может попросить у России передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а Путин якобы рассчитывает добиться поставок артиллерийских снарядов и противотанковых ракет для использования в военной операции на Украине.

Dong-a Ilbo также не исключает, что предметом переговоров станет «оружейная сделка» по обмену «ракетами и ракетно-ядерными технологиями». Кроме того, обсуждения поставок оружия ожидают и в американской администрации, об этом сообщила представитель совета по национальной безопасности Белого дома Эдриан Уотсон. Она подчеркнула, что контакты РФ и Северной Кореи по вооружениям «активно развиваются» и призвала Пхеньян прекратить обсуждение этой темы с Москвой.

Россия и КНДР неоднократно заявляли, что не заключали никаких сделок по поставка северокорейского оружия для использования в зоне спецоперации. При этом ни Москва, ни Пхеньян на данный момент официально не анонсировали темы ожидаемых переговоров.