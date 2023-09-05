Ким Чен Ын может приехать на бронепоезде в Россию в сентябре. Зачем лидеру КНДР встреча с Путиным?

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке, 25 апреля 2019 года

Источники The New York Times рассказали о готовящемся визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он должен состояться уже на следующей неделе. Официально о поездке ни российские, ни северокорейские власти не объявляли. По данным газеты, политик встретится с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшее военное сотрудничество.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Визит должен состояться в сентябре, пишет The New York Times.

Источники издания среди американских чиновников утверждают, что главы государств обсудят возможность поставок России большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине, а также другие формы взаимодействия в оборонной сфере.

Предполагается, что Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна на бронепоезде, а встретятся лидеры на тихоокеанском побережье России — во Владивостоке.

Согласно материалу, визит планируется в рамках Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября. Источники также считают возможной поездку северокорейского лидера в Москву.

Что известно о визите

Газета пишет, что Путин якобы надеется договориться о поставках в Россию артиллерийских снарядов и противотанковых ракет, а Ким Чен Ын в свою очередь хотел бы получить доступ к передовым технологиям для спутников и атомных подлодок. Пхеньян также намерен обсудить продовольственные поставки.

Косвенно будущую встречу Путина и Ким Чен Ына подтверждает тот факт, что в конце августа делегация из примерно 20 северокорейских чиновников, в том числе тех, кто курирует протоколы безопасности вышестоящего руководства, проехала поездом из Пхеньяна во Владивосток, а затем вылетела в Москву. «Тестирование» будущего маршрута лидера КНДР заняло десять дней.

Ожидается, что Ким Чен Ын посетит космодром Восточный, на котором годом ранее проходила встреча Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

30 августа представитель Белого дома Джон Кирби со ссылкой на данные разведки предупредил, что переговоры между Москвой и Пхеньяном о военном взаимодействии находятся в активной фазе.

Сообщения о поездке Ким Чен Ына во Владивосток Белый дом пока официально никак не прокомментировал, однако пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон ранее высказывалась о недавней поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею:

«Как мы публично предупреждали, переговоры по оружию между Россией и КНДР активно продвигаются. У нас есть информация, что Ким Чен Ын ожидает продолжения переговоров, возможно, включая дипломатическое взаимодействие на высоком уровне».

Визит Шойгу в КНДР

Шойгу летал в Северную Корею в июле, чтобы принять участие в праздновании 70-летия окончания Корейской войны (официально мирный договор не подписан, формально две Кореи все еще находятся в состоянии войны друг с другом).

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В рамках своего визита в КНДР министр обороны посетил выставку вооружения и военной техники, а также провел переговоры с коллегой из КНДР Кан Сун Намом. Они договорились об укреплении российско-северокорейских военных связей.

Визит Шойгу в КНДР стал первым визитом министра обороны России в страну после распада СССР.

Прошлые обвинения США

В прошлом году Вашингтон заявлял, что Пхеньян якобы поставляет боеприпасы для российских военных. В США утверждали, что Северная Корея уже предоставила вооружение бойцам ЧВК «Вагнер» и планирует продолжить поставки через Ближний Восток и Северную Африку.

В северокорейском внешнеполитическом ведомстве назвали подобные утверждения сфабрикованными и призвали международное сообщество обратить внимание на действия США, которые «вторгаются на Украину с различным смертоносным оружием» и приносят разрушения.

Российские власти неоднократно опровергали сообщения о поставках северокорейского оружия в РФ. Осенью прошлого года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации призвал или предоставить доказательства таких поставок, или «расписаться в распространении недостоверной информации».

В ООН позже заявили, что информации о возможных поставках оружия из КНДР не подтверждается.