«Демонстративно нарушает закон»: в Грузии готовят импичмент президенту из-за турне по Европе

Грузинскому президенту Саломе Зурабишвили грозит импичмент из-за европейского турне, в которое она отправилась без разрешения правительства. Правящая партия «Грузинская мечта» 4 сентября намерена собрать подписи, необходимые для обращения в конституционный суд. Премьер Ираклий Гарибашвили поддержал это решение и подчеркнул, что Зурабишвили лишилась доверия. «Газета.Ru» рассказывает, что будет дальше.

Правящая в стране партия «Грузинская мечта» начинает собирать необходимые голоса для подачи заявления в конституционный суд для запуска процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Как передает телекомпания «Имеди», необходимые 50 голосов депутатов планируется набрать 4 сентября на заседании парламентского большинства. Когда подписи будут собраны, «Грузинская мечта» обратится в суд.

«...у суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. Если конституционный суд посчитает, что мы имеем дело с конституционным нарушением, начнется голосование в парламенте», — объяснил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он добавил, что понимает оппозицию, которая изначально не поддержала импичмент, но на голосовании ее представителям «придется определиться».

Чем провинилась Зурабишвили

С 31 августа президент начала встречаться с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Первой страной, куда она прилетела без разрешения правительства, стала Германия, затем она побывала в Бельгии.

»...по ее (Зурабишвили. — «Газета.Ru») словам, парламент и правительство лишь формально выполняют требования Евросоюза, а это значит, что, по ее мнению, Грузия даже сейчас не заслуживает статуса кандидата», — говорится в заявлении политсовета правящей партии.

В «Грузинской мечте» считают, что при такой точке зрения «любой европейский визит президента контрпродуктивен и прямо противоречит усилиям правительства», потому отказ в этой поездке был оправданным.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили с пониманием отнесся к решению правящей партии о начале импичмента президенту.

«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым.

После заявления президента о том, что страна не заслуживает статуса, помните ли вы чье-либо возмущение, чью-либо озабоченность, критику или чей-то протест?! Так что все это для меня легко объяснимое лицемерие», — подчеркнул на сегодняшнем совещании Гарибашвили.

Он пояснил, что лично отправлял президенту официальные отказы в связи с ее поездками за границу.

«После этого, конечно, нам уже не нужны никакие доказательства того, что доверие потеряно, и с моей стороны было бы, конечно, несправедливо делегировать ей какие-то полномочия, выслушав это заявление», — цитирует премьера «Рустави-2».

Он также указал, что ни президент страны, ни оппозиция «не сделали за последние десять лет ничего на пути европейской интеграции».

«Все является исключительно заслугой «Грузинской мечты» — соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и европейская перспектива. Я верю, что у наших европейских друзей будет более чем достаточно аргументов, чтобы придать стране тот статус, которого она заслуживает», — заключил он.

Тбилиси ждет получения статуса кандидата в члены ЕС до конца этого года. Прошлым летом на саммите в Брюсселе были сформулированы 12 условий, которые республика для этого должна выполнить.

Условия импичмента первой женщины-президента Грузии

1 сентября правящая партия заявила, что инициирует импичмент Зурабишвили из-за ее поездок.

Чтобы запустить процедуру отстранения должностного лица таким образом, необходимо письменное требование, подписи под которым должны поставить не менее трети депутатов парламента Грузии.

Президента отстраняют от должности, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента.

Зурабишвили родилась в семье грузинских политических эмигрантов, уехавших во Францию после советизации Грузии в 1921 году. Окончила Парижский институт политических наук. Длительное время работала в МИД Франции. С 2001 по 2003 год — чрезвычайный и полномочный посол Франции в Грузии.

Она также занимала пост министра иностранных дел Грузии с 2004 по 2005 год. На президентских выборах в 2018 году набрала 38,6 % голосов в первом туре и 59,52% во втором, став первой в истории страны женщиной-президентом. Сразу после инаугурации заявила об отказе от любого сотрудничества с РФ.