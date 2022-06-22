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Политика

«Это обидно для нас и нашего народа». Тбилиси обвинил Киев в срыве вступления Грузии в ЕС

Премьер Грузии Гарибашвили: Арахамия добивался, чтобы Грузия не стала кандидатом в члены ЕС

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили утверждает, что руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия требовал, чтобы Тбилиси не получил статус кандидата в члены ЕС. Сам украинский политик эти обвинения опроверг, заявив, что Киев будет максимально помогать Грузии стать частью Евросоюза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в Вашингтон и Брюссель, где якобы добивался, чтобы Грузии не предоставили статус кандидата в члены Евросоюза. С соответствующим утверждением в среду, 22 июня, выступил в грузинском парламенте премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия.

Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — заявил Гарибашвили.

Кроме того, он обвинил грузинских оппозиционеров в том, что те тоже якобы ездили в Брюссель и просили, чтобы Тбилиси не предоставляли статус кандидата в члены ЕС. В их числе глава грузинского кабмина упомянул Саломе Самадашвили, экс-посла Грузии в ЕС, депутата от партии «Лело для Грузии».

По оценкам Гарибашвили, из «Ассоциированного трио» (Грузия, Молдавия и Украина — «Газета.Ru») больше всего статус кандидата в ЕС заслуживала именно его страна.

«Мы, к сожалению, не получили его. Это обидно для нас и нашего народа», — заключил политик.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала саммиту ЕС предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии, а также признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата после выполнения ряда требований. Встреча лидеров ЕС состоится 23-24 июня в Мадриде, напоминает ТАСС.

Что говорил Арахамия

В интервью радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Арахамия рассказывал, что действительно ездил в США — для того, чтобы передать американской стороне доказательства о нарушениях Тбилиси санкционного режима в отношении РФ.

Кроме того, в открытом письме на имя лидеров ЕС и США Арахамия изложил необходимость введения санкций в отношении экс-премьера Грузии, «пророссийского олигарха» Бидзины Иванишвили.

Впрочем, остается неясным, как именно поездки в Соединенные Штаты связаны с вопросом вступления той или иной страны в состав Европейского Союза.

Сегодняшние заявления действующего грузинского премьера глава фракции «Слуга народа» назвал «откровенным фейком».

«В Европе Арахамия не был, это первое. А в США обосновывал, что господин Иванишвили является олигархом пророссийского плана с марионеточным правительством и по сути подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу. И недавний многочисленный митинг четко показал, что грузины — это часть Европы, все хотят быть частью ЕС.

Мы как Украина, как власть в Украине, будем максимально помогать Грузии становиться членом Евросоюза.

И не обращайте внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности, премьер-министра», — заключил Арахамия.

Ираклий Гарибашвили в конце февраля заявил, что не планирует вводить санкции против РФ на фоне спецоперации на Украине, объясняя это национальными интересами. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Грузии «за неморальную позицию Тбилиси по отношению к санкциям» и за препятствование отправке грузинских добровольцев на Украину. После этого Киев неоднократно обвинял Грузию в несоблюдении санкционного режима и связях с Россией с целью обойти ограничения.

Путь Украины и Грузии в ЕС

Руководство Украины еще в начале 90-х заявляло, что рассматривает евроинтеграцию как приоритетное направление внешней политики страны. Уже в постановлении Верховной рады от 2 июля 1993 года «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Украины» утверждались приоритет европейского вектора и стремление добиваться вступления в ЕС.

Украина является участником программы Евросоюза «Восточное партнерство» с 2009 года. В 2014 году Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, заменившее прежнее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и Украиной.

В феврале 2019 года Верховная рада юридически закрепила в Конституции Украины курс на вступление в Евросоюз.

Киев официально подал заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь, Грузия подала соответствующую заявку 3 марта. Власти страны ранее подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Тбилиси участвует в таких программах, как Европейская политика соседства и Евроконтроль, а также с 28 марта 2017 года имеет безвизовый режим с Евросоюзом.

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