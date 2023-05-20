Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию

Грузинский президент Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та возобновила прямые перелеты в Москву. По мнению главы государства, перевозчик пытается обогатиться за счет государства. Зурабишвили призвала сограждан присоединиться к бойкоту. В Грузии тем временем продолжаются акции протеста из-за возобновления авиасообщения с Россией. Премьер страны Ираклий Гарибашвили обвинил протестующих в двойных стандартах, поскольку раньше они радовались туристам.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично отказалась от услуг грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что перевозчик возобновил авиасообщение с Россией. Об этом она заявила на брифинге журналистам 20 мая.

Я для себя объявляю бойкот «Аирзене» (Georgian Airways — «Газета.Ru») и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для большей части нашего населения», — сообщила Зурабишвили.

Кроме того, глава государства призвала навести порядок в списках российских граждан, против которых ввели санкции другие государства, чтобы не допустить их въезда на территорию Грузии.

«Это минимальные меры для защиты нашей страны, которая уже находится под угрозой из-за геополитической ситуации», — пояснила президент.

По словам Зурабишвили, авиакомпания Georgian Airways «готова на все за деньги», что подтверждается «радостными заявлениями» ее руководства о возобновления сообщения с РФ.

Накануне в Тбилиси приземлился первый с 2019 года рейс из Москвы авиакомпании «Азимут», а утром в субботу в российской столице приземлился борт Georgian Airways из Тбилиси. В связи с этим 20 мая у аэропорта грузинского столицы началась акция протеста против возобновления авиасообщения. По данным грузинского МВД, были задержаны шесть человек.

«Министерство внутренних дел, как ведомство отвечающее за порядок и безопасность, во время собраний и манифестаций обеспечивает защиту общественной безопасности, а также право на свободу выражения каждого человека, если это не выходит за рамки, допустимые законом», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, полицейские задержали 16 человек во время акции у гостиницы «Кварлис тба» в Кахетии на востоке страны — в отель приехали российские туристы, их микроавтобусы закидали яйцами.

Проведение акций анонсировали оппозиционные грузинские партии (президент страны также находится в оппозиции правительству правящей партии «Грузинская мечта»). Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на фоне протестов обвинил оппозиционеров в двойных стандартах.

«Хочу еще раз напомнить нашему обществу, какими двойными стандартами руководствуется и действует полностью обанкротившаяся, потерпевшая неудачу оппозиция», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что сегодняшние оппозиционеры — сторонники экс-президента Михаила Саакашвили — лгут грузинскому обществу. А их лидер раньше лично встречал туристов из России на границе.

«Эти люди сегодня так бесстыдно лгут нашему обществу и, что самое главное, оскорбляют. То есть говорят, что общество должно поверить во все, что они скажут. Это оскорбительное отношение. Из-за подобного отношения они всегда будут потерпевшей неудачу оппозицией. То, что было допустимо для них, оказывается, сегодня недопустимо. Где логика?» — добавил Гарибашвили.

Комментируя призывы протестующих прекратить авиасообщение с Россией, премьер предположил, что оппозиционеры хотят «ухудшить положение людей, не думать об экономике и торговле». По словам Гарибашвили, нынешнее правительство в своих решения, в том числе и по возобновлению полетов в РФ, руководствуется национальными интересами.

Россия прекратила авиасообщение с Грузией в августе 2019-го, поводом стали протесты в Тбилиси. Они начались во время визита российского депутата КПРФ Сергея Гаврилова, севшего в кресло спикера на открытии заседания Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

10 мая 2023-го президент России Владимир Путин объявил о возобновлении прямых полетов и отменил визы для граждан Грузии. Тбилиси выдал разрешение на перелеты «Азимуту» и Red Wings, Москва — Georgian Airways. Еще две авиакомпании сейчас ждут разрешений.

Грузинская оппозиция, включая президента страны, посчитала одностороннее снятие запрета на прямые перелеты провокацией. Зурабишвили назвала рейсы из Москвы «нежелательными», а депутаты парламента подрались по этому поводу во время пленарного заседания.

После того, как грузинский перевозчик решил возобновить полеты, в его адрес посыпались оскорбления и обвинения в предательстве.

«Стыдно, когда нашу авиакомпанию называют предательской. Видно даже невооруженным глазом, что за этой кампанией стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа», — ответили в компании. Georgian Airways пригрозила «бандитам, пристрастившимся к политике» строгим наказанием по закону, если те не прекратят провокации.