Журналисты выяснили, что Маск все-таки говорил с Путиным перед публикацией своего мирного плана по Украине

Миллиардер Маск и президент Путин регулярно общались осенью 2022 года по поводу ситуации на Украине, сообщили источники The New Yorker. О контактах Маска с Путиным сам предприниматель рассказал высокопоставленному чиновнику Пентагона. При этом Маск в октябре прошлого года отрицал разговор с Путиным. Миллиардера тогда заподозрил в этом журнал Vice, предположив, что идеи мирного урегулирования бизнесмен предложил после переговоров с российским лидером. В числе инициатив Маск предлагал признать Крым российским. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Звонок Маску

Владелец социальной сети X (бывшая Twitter), генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и президент России Владимир Путин в 2022 году обсуждали по телефону ситуацию на Украине, написал американский журнал The New Yorker со ссылкой на сообщение нескольких высокопоставленных источников в Пентагоне.

По словам собеседников издания, о разговоре с российским лидером Маск сам рассказал на тот момент заместителю министра обороны по политическим вопросам Колину Калю (сейчас он уже не занимает этот пост). Каль позвонил Маску в октябре 2022 года на фоне угрозы отключения Украины от услуг SpaceX.

Как пишет журнал, компания Маска в 2022 году несколько месяцев подряд предоставляла доступ в интернет всей Украине, в том числе ВСУ. SpaceX потребовала от Пентагона взять на себя расходы по предоставлению украинцам интернета, оценив обслуживание этого направления работы примерно в $400 млн ежегодно. В американском Минобороны «немного запаниковали», поскольку Маск мог отключить интернет в любой момент, и Каль решил выйти на связь с предпринимателем.

В том телефонном разговоре, как отметил источник газеты, миллиардер и рассказал Калю, что разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в своей соцсети собственный вариант мирного плана по Украине. В каком формате проходил разговор (очно или по телефону), в издании не указали.

Опровержение разговора

Американский журнал Vice писал в октябре 2022 года, что Маск мог опубликовать свой миротворческий план именно после разговора с Путиным. Сам предприниматель в тот период опроверг информацию о переговорах с российским президентом.

«Нет, это не так. Я общался с Путиным лишь однажды, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — заявил основатель компаний Tesla и SpaceX в своей соцсети, комментируя публикацию журнала.

Как рассказал один из источников The New Yorker в Пентагоне, Маск в беседе с Калем сказал: «Что ж, у меня был замечательный разговор с Путиным». Маск и Путин обсуждали конфликт на Украине, причем обсуждения вели в тот период регулярно. Каль отреагировал на эту информацию «с ужасом», сообщил источник журнала.

Мирная инициатива

Илон Маск в начале октябре 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, по его словам, мирное соглашение может предусматривать, что Украина останется нейтральной страной, а стороны договорятся о водоснабжении Крыма.

Тогда же предприниматель предположил, что в случае «тотальной войны» с Россией победа Украины окажется маловероятной. По мнению Маска, итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях связаны с тем, что «в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские и они предпочитают Россию». На фоне своих предложений Маск опубликовал в Twitter опрос, где предложил проголосовать за или против своего видения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Киеву предложения миллиардера не понравились. Президент Владимир Зеленский в своем Twitter создал опрос «какой Илон Маск вам нравится больше» с вариантами ответа: «тот, который поддерживает Украину» или «тот, который поддерживает Россию».