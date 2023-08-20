«Есть только плохие варианты». Запад ищет способ выйти из конфликта на Украине

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что подготовка мирных соглашений между Россией и Украиной уже прорабатывается. Но, по данным издания, условия документа не устроят ни одну из сторон. В материалах немецкой Bild же указывается, что у Киева остались только «плохие варианты» из-за провала наступления ВСУ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласен с такой оценкой. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Представители стран Запада прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине. Однако их условия не отвечают интересам ни Москвы, ни Киева. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Журналисты считают, что главная цель Украины — восстановление ее территориальной целостности – сейчас является весьма отдаленной перспективой. Причина — ограниченная поддержка ключевых союзников, опасающихся излишних «затрат и рисков». По версии WSJ, такими партнерами, в частности, являются Германия и США.

Газета напоминает, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Украина приняла специальный закон, запрещающие всяческие контакты. Несмотря на это, Запад с упорством призывает Россию к переговорам, не обращая внимание на позицию Украины.

Есть только плохие варианты

На большую ответственность Запада в конфликте обратил внимание обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Анализ Пауля Ронцхаймера (заместитель главного редактора Bild, газета публиковала его анализ перспектив конфликта на Украине — «Газета.Ru») показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты и что Запад несет большую ответственность за эту ситуацию», — написал Репке.

Журналист обратил внимание, что одним из возможных вариантов развития событий может стать контрнаступление, но не Украины, а России.

Накануне Ронцхаймер съездил в Киев и в зону конфликта. После общения с чиновниками и солдатами ВСУ он изложил три варианта действий руководства Украины. Одним из вариантов развития событий может стать повторное контрнаступление Украины в 2024 году, так как западные партнеры говорят об отсутствии успехов текущего наступления.

Второй вариант – предполагает переговоры, но без прекращения огня. В третьем варианте Украина может остановить контрнаступление. Но тогда российские военные перейдут в атаку и займут новые территории, например в Харьковской области, отметил заместитель главреда Bild.

На Украине настроены оптимистично

Такие оценки западных СМИ не разделяют в правительстве Украины. В интервью той же газете Bild глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось.

«Мы спокойно относимся к таким заявлениям (о неудачах украинской армии – «Газета.Ru»), — заявил глава внешнеполитического ведомства. — По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в феврале 2022 года в течение трех — десяти дней».

Теперь же, продолжает Кулеба, скептики говорят о неспособности Вооруженных сил Украины «вернуть территории».

«Что я хочу этим сказать, так это то, что аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями. Нам не нужно ничего доказывать», — заключил Дмитрий Кулеба.

«Или они, или мы»

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия может потратить на «уничтожение» «враждебного политического режима» на Украине годы и даже десятилетия.

«Пройдет некоторое время, — говорится в посте Медведева в Telegram. — Западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны. Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. <…> Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть».

По мнению Медведева, поражение Запада «на украинском направлении» неизбежно, потому что для него это чужая война.

«Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной, — считает зампредседателя Совета безопасности РФ. — А для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы».