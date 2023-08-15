«Военный ресурс Украины почти исчерпан»: Шойгу подвел итоги боевых действий

На XI Московской конференции по международной безопасности выступил министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу. Во время своей речи он заявил, что Украина практически исчерпала свой военный ресурс. О том, почему это случилось, читайте в материале «Газеты.Ru».

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», – заявил министр обороны РФ.

Украинцы получают оружие от западных стран, в том числе от США, Великобритании, Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает ТАСС. Иностранные государства начали оказывать военную помощь Украине как минимум с 2015 года и продолжают это делать до сих пор.

Шойгу выдвинул предположение, что США получают выгоду от поставок вооружения странами-партнерами.

«Под лозунгом поддержки Киева Соединенные Штаты Америки зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса», — сказал он.

Нет «ничего уникального и неуязвимого»

По словам министра обороны РФ, во многих случаях даже советская техника по боевым качествам лучше западных образцов.

«Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет», – заявил Шойгу.

Министр добавил, что у России имеются данные уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Более того, Шойгу готов поделиться оценками слабых сторон западной техники с партнерами России. Более того, сейчас стало очевидно, что передовое западное вооружение, планирование операций, управление войсками и подготовка солдат по системе НАТО не может обеспечить превосходство на поле боя.

Шойгу отметил, что для противодействия противнику Министерство обороны изучает данные о программах подготовки военнослужащих ВСУ по методикам НАТО. Затем этот опыт применяют для разработки программ подготовки иностранных военных специалистов в отечественных военных учебных заведениях.

Кассетные бомбы

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом Вашингтон признал, что применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения.

По словам Шойгу, использование Киевом кассетных боеприпасов нарушает нормы международного гуманитарного права.

«У нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», – заявил министр обороны.

Он добавил, что Россия знает о последствиях применения кассетных боеприпасов для мирного населения. Раньше США заявляли, что использование подобных снарядов – это военное преступление.

«Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление [используют кассетные боеприпасы – «Газета.Ru»] на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — сказал Шойгу.

Кассетные боеприпасы открываются в воздухе, после чего из них вылетают маленькие бомбы или гранаты, они взрываются у самой земли. Боеприпасы разлетаются на несколько сотен метров, охватывая огромную площадь. Однако далеко не все из них разрываются. До 30% снарядов превращаются в мины, ложась на землю. Они могут скрываться под покровом травы десятилетиями, пока их кто-то, чаще всего мирные жители, случайно не найдет. Полностью обезопасить участок, где использовались кассетные боеприпасы, практически невозможно.

Контрнаступление Украины

С утра 4 июня украинская сторона начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Причем были задействованы стратегические резервы ВСУ.

Однако уже 15 июня оказалось, что Украина проводила тестирование, а к контрнаступлению еще не переходила. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинские военные ищут слабые места в обороне России и постепенно двигаются вперед. При этом российские чиновники заявляют, что украинская сторона не продвинулась «ни на шаг».

В начале августа западные СМИ стали говорить о провале контрнаступления. Бывший полковник Военно-воздушных сил США Седрик Лейтон в интервью CNN высказал мнение, что контрнаступление Украины потерпело поражение из-за ряда проблем. Кроме этого, у России двойные, а то и тройные линии обороны.

Через два месяца Украину начали критиковать за медленное продвижении в ходе контрнаступления. Подоляк ответил на критику в своих социальных сетях.

«Задача ВСУ не в организации масштабных боев за каждый населенный пункт на пути к рубежам 1991 года, а в уничтожении возможностей … противника», — написал Подоляк.

По словам чиновника, сейчас все идет так, как нужно Украине.