Украину возмутили слова польского министра о неблагодарности

В МИД Украины вызвали посла Варшавы Цихоцкого после слов министра канцелярии президента Польши о неблагодарности Киева за оказанную помощь. На Украине сочли его заявление неприемлемым и не соответствующим действительности. Польша не первая страна, которая призвала Украину быть более признательной за поддержку. «Газета.Ru» разбиралась, к чему могут привести постоянные просьбы Зеленского об оружии, истребителях и деньгах.

Неприемлемые заявления

Посла Варшавы Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства на своем сайте.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польши не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», — говорится в пресс-релизе МИД Украины.

В ведомстве добавили, что политика не должна заставлять сомневаться во взаимопонимании и прочности отношений между Киевом и Варшавой и никакие высказывания не помешают строительству общего европейского будущего двух стран.

«Украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности», — отметили в МИД.

Вероломство Варшавы

Накануне Пшидач в интервью телеканалу TVP сказал, что Украина получила от Польши большую поддержку и ей стоило бы относиться к Киеву соответственно.

«Было бы хорошо, если бы она (Украина) начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины», — сказал чиновник.

Замруководителя офиса президента Украины Андрей Сибига назвал это заявление неуместным, безосновательным, манипулятивным и «равнозначным вероломству».

Во второй половине июля сербская газета Politika написала о возможных неблагоприятных последствиях постоянных и настойчивых требований о предоставлении оружия со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Такие действия могут привести к тому, что его заставят договариваться с Москвой. Обострить ситуацию может и неблагодарность Западу за помощь, отмечается в материале.

Согласно статье, в НАТО тоже недовольны поведением Украины из-за непрекращающихся требований Зеленского предоставить больше оружия, боеприпасов, истребителей, ракет и денег.

«Можем с утра просыпаться и благодарить»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на публичном форуме НАТО в первой половине июля заявил, что страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники. Уоллес тогда признался, что ему периодически приходится убеждать американских законодателей передать Украине ту или иную военную технику в ходе непростых переговоров.

По словам британского министра, во время прошлогоднего визита на Украину (10 июня 2022 года) киевские власти предоставили ему список требуемого ВСУ вооружения. Главе Минобороны Соединенного Королевства этот перечень напомнил поход в магазин.

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», — сказал тогда Уоллес.

Зеленский же в ответ заявил, что не понимает, как еще его страна может выразить благодарность союзникам за поддержку. По его словам, Киев всегда благодарит за военную помощь.

«Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — сказал украинский лидер.

19 июля Уоллес подал в отставку.