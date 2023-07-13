Рассыпался в благодарностях. 47 «спасибо» западным партнерам от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в ходе которого 47 раз сказал «спасибо» союзникам своей страны. За восемь минут он успел назвать 53 адресата своей благодарности. Возможно, на столь скрупулезное перечисление союзников Зеленского заставило пойти возмущение министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Недавно он выразил недовольство отсутствием благодарности от официального Киева за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям страны, в ходе которого 47 раз за восемь минут сказал «спасибо» партнерам за поддержку. Ролик опубликован в официальном Telegram-канале главы государства.

Прежде всего, Зеленский подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

«Мы возвращаемся домой с хорошим результатом для нашей страны и, что очень важно, для наших воинов, — сказал украинский лидер. — Хорошее подкрепление с оружием: средства ПВО, ракеты, бронемашины, артиллерия. Очень важно: впервые с момента обретения независимости мы сформировали основу безопасности для Украины на ее пути в НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждены ведущими семью демократиями мира. Никогда прежде у нас не было такой основы безопасности, и это уровень G7. На этом фундаменте мы построим новую, юридически обязывающую архитектуру двусторонних договоров о безопасности с наиболее могущественными странами. Очень важно, что в течение этих двух дней саммита мы развеяли все сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет!»

Затем Владимир Зеленский принялся благодарить партнеров за поддержку. Слово «спасибо» было произнесено 47 раз, а адресатов благодарности оказалось 53 (см. справку ниже).

«Мы не Amazon»

Возможно, на столь скрупулезное перечисление союзников президента Зеленского заставило пойти возмущение министра обороны Великобритании Бен Уоллес. На полях саммита Североатлантического альянса тот заявил, что Лондон возмущен отсутствием благодарности со стороны руководства Украины за поставки вооружений и техники.

«Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности, — сказал Уоллес. — Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия. При этом в ряде случаев украинские власти просят передать на нужды армии страны вооружения, необходимые для обороны самих западных государств».

Он вспомнил, как в 2022 году посещал Киев, чтобы получить список требуемого арсенала.

«Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список».

Позднее Зеленский отреагировал на слова Уоллеса. Украинский президент признался, что не понимает, как еще его страна может выразить благодарность.

«Не понимаю вопроса, — сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе. — Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю».

Кому достались слова благодарности президента Украины Владимира Зеленского (в порядке упоминания)?

1. Всем, кто работал в Вильнюсе

2. Самому Вильнюсу

3. Президенту Америки Джо Байдену

4. Всей Америке

5. Литве

6. Нидерландам

7. Словении

8. Албании

9. Исландии

10. Представителям других стран

11. Тем странам, которые готовятся тренировать украинских пилотов полетам на истребителях F-16

12. Лидерам этих стран

13. Дании

14. Великобритании

15. Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку

16. Франции

17. Президенту Франции Эммануэлю Макрону

18. Германии

19. Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу

20. Италии

21. Премьер-министру Италии Джордже Мелони

22. Итальянцам

23. Канаде

24. Премьер-министру Канады Джастину Трюдо

25. Польше

26. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

27. Турции

28. Премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре

29. Норвегии

30. Португалии

31. Швеции

32. Президенту Румынии Клаусу Йоханнису

33. Греции

34. Черногории

35. Испании

36. Болгарии

37. Словакии

38. Президенту Словакии Зузане Чапутовой

39. Латвии

40. Эстонии

41. Люксембургу

42. Чехии

43. Албании

44. Премьер-министру Албании Эди Раме

45. Бельгии

46. Северной Македонии

47. Финляндии

48. Венгрии

49. Председателю Европейского совета Шарлю Мишелю

50. Председателю Европейской комиссии Урсуле фон Ляйен

51. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу

52. Австралии

53. Японии