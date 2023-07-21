Посла в Лондоне, заметившего «нездоровый сарказм» в словах Зеленского, уволили

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Лондоне Вадима Пристайко. Указ опубликован на сайте офиса президента Украины. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Киев показывает недостаточно благодарности западным странам на военную помощь. Зеленский в ответ на это предложил, что украинцы могли бы «с утра просыпаться и благодарить» министра. Посол Пристайко назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства о британском министре обороны Бене Уоллесе.

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Лондоне Вадима Пристайко. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины. Причины увольнения не указываются. Дипломата также лишили поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

Пристайко был назначен послом в Британии летом 2020 года. Кроме того, с марта 2020 года Пристайко был вице-премьером по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Украины.

Контекст увольнения

12 июля глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. Он также отметил, что поспешность Киева получить всю возможную помощь привела к тому, что украинские власти не всегда выражали благодарность за поставки оружия.

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», — передает его слова The Guardian.

Также он вспомнил, как в 2022 году посещал Киев. Тогда, по его словам, он почувствовал обиду, поскольку провел 11 часов в дороге только ради «получения лишь одной бумажки» со списком требуемого вооружения.

Вечером 12 июля Зеленский в традиционном видеообращении к нации предложил украинцам «с утра просыпаться и благодарить министра». В ходе обращения он также 47 раз сказал спасибо всем, кто помогает Украине. Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда были благодарны за военную помощь и поручил украинскому министру обороны Алексею Резникову позвонить своему британскому коллеге и еще раз отдельно поблагодарить за военную помощь.

13 июля Пристайко в интервью Sky News прокомментировал реакцию Зеленского на слова Уоллеса:

«Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм».

При этом он также назвал высказывание Уоллеса саркастическим. По его мнению, «сарказм между дружескими странами не нужен».

Уоллес после комментария Пристайко заявил, что был неправильно понят. Министр имел в виду, что «Украине нужно иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании». По словам министра, комментарий об Amazon был призван показать, что отношения между двумя странами партнерские, а не «транзакционные».

По состоянию на март 2023 года объем военной помощи Украине со стороны Британии составил £2,3 млрд.

Уход министра

Уже 15 июля Уоллес заявил, что намерен покинуть правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые премьер-министр Риши Сунак собирается провести в сентябре 2023 года. В интервью газете The Times Уоллес заявил, что устал от политики и хочет завершить карьеру.

«Я пришел в политику, когда избрался в парламент Шотландии в 1999 году. Прошло 24 года. Больше семи лет у моей кровати лежало по три телефона»,

— сказал он.

По словам Уоллеса, он еще 16 июня доложил о своем решении британскому премьеру Сунаку. Изначально он планировал сделать публичное заявление, однако был вынужден сдвинуть сроки из-за утечки этой информации из правительства. По словам министра, он хочет вернуться к нормальной жизни, проводить больше времени с семьей и тремя детьми и выбрать совершенно другой карьерный путь.

«Я был бы вполне доволен, даже работая в баре. Я чувствую, что вполне реализовался и что это дает мне много возможностей», — сказал он.

Как замечает The Times, Уоллес присоединится к группе из примерно 40 депутатов от правящей Консервативной партии, которые уже объявили, что не примут участие в парламентских выборах.