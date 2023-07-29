Смерть гаагским судобюрократам. Дмитрий Медведев раскритиковал Международный уголовный суд

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия презирает «убогий» Международный уголовный суд. «Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда», — написал политик в своем Telegram-канале. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия никогда не станет участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», — говорится в публикации Медведева.

По мнению зампреда Совета Безопасности, недавнее решение МУС о выдаче ордера на арест президента России — «неисполнимое и поэтому опасное для мира». Оно противоречит «базовым правилам международных отношений». Медведев считает, что поскольку Россия не является участником Римского статута, то действие этого международного договора на нее не распространяется.

«Это краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом», — подчеркнул Медведев.

Политик считает, что «гаагские судобюрократы» злоупотребляют мандатами. По его мнению, судьи МУС намерены переписать основные принципы международного права «в угоду суицидальным намерениям дряхлеющего гегемона».

«Ордеры, прокуроры, процессы против России – все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия, — считает Медведев. — И все же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli (лат. повод для объявления войны — «Газета.Ru»).

Ордер на арест Путина

МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте. В заключении суда говорится, что они могут быть причастны к «военным преступлениям» — незаконной депортации и перемещении населения, в частности детей, «с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

«Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за неспособность осуществлять должный контроль над гражданскими и военными подчиненными»,— сообщалось в пресс-релизе.

Еще тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств.

Однако 19 июля Песков сообщил, что Путин будет участвовать в предстоящем саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. ЮАР входит в список стран, которые ратифицировали Римский статут.

«Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и по необходимости участие в обмене мнениями», — заверил представитель Кремля.

Наш ответ Международному уголовному суду

В мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Карину Ахмад Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале.

По версии следствия, именно они ответственны за выдачу ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Уголовное преследование, заявили в СКР, носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.

«Обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск. Расследование уголовного дела, в том числе в отношении других вышеупомянутых фигурантов, продолжается», — заявили в СК РФ.