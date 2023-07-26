Президента Нигера и его жену задержала собственная охрана. Его заставляют уйти в отставку

Президента Нигера Базума задержала и заблокировала в резиденции в Ниамее его собственная гвардия. Перед мятежом глава государства поднимал вопрос увольнения главы национальной гвардии Тчиани. По информации офиса президента, армия Нигерии готова атаковать мятежников. Базума принуждают подписать документы о своей отставке, но он не соглашается. Также сообщается, что с президентом все хорошо, он находится в резиденции вместе с женой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президента заблокировали в резиденции и заставляют уйти в отставку

Президентская гвардия Нигера утром 26 июля задержала президента страны Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее, написали в издании Jeune Afrique со ссылкой на сообщение военного источника.

По данным издания, президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Телеканал AlHadath сообщает, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. При этом в городе спокойная обстановка, движение не ограничивали, сохраняется доступ в интернет. Очевидцы не слышали звуков стрельбы в районе резиденции президента, военную технику они тоже не видели. По информации источника Jeune Afrique, Базум не ранен, проводит переговоры с военными. Источник французской газеты Le Monde сообщил, что вместе с Базумом в резиденции находится его супруга.

По словам собеседника издания, происходящее нельзя назвать государственным переворотом — напряжение вызвала проблема, связанная с президентской гвардией.

Как написали в Jeune Afrique, гвардейцы взбунтовались после того, как президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Пока неизвестно, сколько военных участвуют в мятеже.

Позднее 26 июля стало известно, что вблизи дворца президента произошла интенсивная стрельба. Огонь открыли гвардейцы. Они стреляли по демонстрантам, требующим немедленного освобождения удерживаемого Базума.

В то же время президент Республики Бенин Патрис Талон отправился на переговоры об освобождении лидера Нигера. «Я веду интенсивные консультации с лидерами региона, и мы будем защищать в Западной Африке демократию, которая нам досталась с большим трудом», — заявил Тинубу.

Армия страны готова атаковать мятежников

Армия Нигера не поддержала действия гвардии не присоединилась к ним, об этом сначала сообщила пресс-служба офиса президента в Twitter, но позже удалила пост.

После этого появилось новое сообщение, в котором было сказано, что мятеж начали отдельные гвардейцы и армия страны готова атаковать их.

«В среду утром отдельные элементы президентской гвардии начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии. Армия и национальная гвардия готовы атаковать подверженную обидам группу из президентской гвардии, если она не приведет себя в чувство», — говорится в заявлении офиса в Twitter.

Также в офисе президента отметили, что президент чувствует себя хорошо. Как сообщили источники Jeune Afrique, Вооруженные силы Нигера «предъявили гвардейцам ультиматум», но мятежники его отвергли. Содержание ультиматума неизвестно.

Мятеж 2021 года

Ранним утром 31 марта 2021 года за два дня до инаугурации Мохамеда Базума в районе президентского дворца в Ниамее началась стрельба — подразделения Вооруженных сил Нигера предприняли попытку переворота. Считается, что лидером мятежа стал офицер ВВС страны Сани Салей Гуруза. Тогда именно президентская гвардия отразила атаку, большинство мятежников арестовали.

Как писал Spiegel online, Нигер — одна из трех стран Сахеля (тропический пояс от Сахары до Западной Африки) наряду с Мали и Буркина Фасо. В этих двух странах незадолго до весны 2021 года случились военные перевороты. Нигер остался последней из стран Сахеля с демократически избранной властью.

Нынешний мятеж произошел на фоне саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник агентства РИА Новости, Ниамей в саммите участи не принимает, но это не связано с попыткой захвата военными президента страны. Источник ТАСС утверждает, что Базума и не было в «списках подтвердившихся на саммит».