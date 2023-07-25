Приехал в Россию — попал в колонию, приехал на Украину — подорвался на мине. Кто такой Тревор Рид

Бывший морпех США Тревор Рид, отбывавший срок в тюрьме в Мордовии и обменянный на российского летчика Константина Ярошенко, уехал воевать на Украину, где подорвался на мине. Из-за заключенного контракта его не хотели выпускать из страны, но американец потребовал перевести его в военный госпиталь в Польше или в Германии. Госдеп снова стал ему помогать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американец Тревор Рид, отбывавший наказание в России за нападение на полицейских и чуть более года назад вернувшийся в США, уехал на Украину и был там ранен, пишет The Messenger.

Как рассказывают источники издания в Пентагоне, теперь Рид снова просит помощи у американских властей. Примерно две недели назад он подорвался на мине и получил осколочное ранение.

Официальные лица американского Минобороны, говорившие с The Messenger на условиях анонимности, заявили, что им неизвестно, насколько тяжело ранен Рид. Один из собеседников указал, что он лечился в Киеве.

После полученного ранения американец хотел вернуться в США, но из-за заключенного с украинскими военными контракта не смог этого сделать.

По словам источников, Рид хотел предать свою историю огласке, чтобы Вашингтон поучаствовал в процессе его эвакуации.

При этом «угроза огласки, по-видимому, помогла», указали в Пентагоне. Чиновники сообщили The Messenger, что Государственный департамент США уже предпринимает усилия по возвращению Рида на родину.

«Нам известно, что при поддержке неправительственной организации Тревор едет в Германию, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщил официальный представитель США 25 июля.

«Не от имени правительства»

Источники The Messenger также сообщили, что официальные лица США в частном порядке выразили разочарование по поводу дела Рида, «отчасти из-за регулярных предупреждений Госдепартамента американским гражданам не совершать поездок на Украину, и особенно с учетом того, сколько усилий США приложили, чтобы освободить Рида из российской тюрьмы».

«Мы предупреждали граждан США, которые едут на Украину, особенно с целью участия в боевых действиях там, что они сталкиваются со значительными рисками, в том числе вполне реальным риском попадания в плен или гибели», — заявили в администрации президента Джо Байдена.

В офисе главы государства особо подчеркнули, что Рид «не участвовал в какой-либо деятельности от имени правительства США, и… правительство США чрезвычайно четко предупредило американцев, что не стоит ездить на Украину, не говоря уже об участии в боевых действиях там».

Как Рид попал в Россию

Рид приехал в Москву как турист в 2019 году. Летом того же года его задержали на улице из-за перепалки с двумя женщинами. По версии обвинения, сотрудники патрульно-постовой службы попытались успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию к правоохранителям.

Иностранца силой усадили в служебную машину, но в дороге он напал на водителя, ударил второго полицейского и создал угрозу ДТП.

Американского гражданина обвинили в применении насилия к правоохранителям (ч. 2 ст. 318 УК) и приговорили к девяти годам колонии общего режима. Наказание он отбывал в Мордовии.

27 апреля 2022 года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко. Борт с Ридом вылетел из Внуково в Стамбул, в аэропорту российский самолет встал рядом с американским. Обоих заключенных одновременно провели мимо друг друга.