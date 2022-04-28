«Меня забрали ночью. Дали 10 минут». Ярошенко рассказал, как возвращался в Россию

Летчик Константин Ярошенко, которого в 2011 году в США приговорили к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, вчера, 27 апреля, вернулся в Россию в рамках обмена заключенными. Он заявил, что не смог забрать с собой на родину свои вещи и документы, которые хотел использовать в судебном процессе. Ярошенко обвинил власти США в пытках и избиениях, а также раскритиковал условия содержания в американской тюрьме. Вернувшийся на родину летчик отметил, что удивлен достигнутой между США и Россией договоренностью о его обмене.

Российский летчик Константин Ярошенко в своем первом после возвращения в Россию интервью рассказал об условиях, при которых его обменяли на американского студента Тревора Рида и о жизни в тюрьме американского штата Коннектикут.

По словам россиянина, о подготовке обмена он узнал случайно и не верил до последнего момента, что вернется на родину. «Я позвонил жене случайно, потому что мало минут оставалось… Она чуть не плачет, говорит — звонил адвокат, сказал, что ему позвонил прокурор США, что готовятся документы в срочном порядке», — рассказал Ярошенко.

«Обратились к судье о моей экстрадиции и дальнейшем обмене на гражданина США», — уточнил он.

Летчик рассказал, что был крайне удивлен обменом гражданами США и России именно в этот период. «Вы знаете, какая сейчас обстановка между РФ и Соединенными Штатами», — отметил он.

Перед обменом Ярошенко предупредили, что «если будет любая заминка» или Рид откажется от обмена, его сразу же отправят назад в тюрьму. «Так меня не охраняли, даже когда из Либерии вывозили», — добавил летчик.

Перед полетом в Россию Ярошенко выдали «только старую одежду» и даже не разрешили взять с собой документы. Для сравнения, американский студент Тревор Рид, на которого обменяли Ярошенко, покинул мордовскую колонию, взяв с собой несколько набитых вещами дорожных сумок.

«Меня забрали ночью... дали 10 минут... быстро меня выдернули. Никаких вещей, никаких документов, а у меня там было много официальных моих документов, которые я хотел по суду в дальнейшем (использовать)», — рассказал россиянин в интервью.

«Дали старые обноски — брюки, майку. Все, сказали, иди. Это тюремная одежда», — пояснил Ярошенко.

Дорогие звонки, долгожданные письма

Российский летчик в общей сложности пробыл в заключении 12 лет. В России его ждали жена Виктория и дочь Екатерина. По словам Ярошенко, звонить домой было очень дорого: минута разговора стоила $1. «Я мог звонить (домой) каждый день, но если звонить за рубеж — стоит около доллара за минуту», — сообщил он.

Письма на родину доходили с большим опозданием. Летчик уверен, что причина этому — жесткие проверки.

Ярошенко также раскритиковал американские тюрьмы за перенаселенность, «дикую антисанитарию» и нарушения прав заключенных. «Заключенные находятся в общих помещениях по 80-100 человек. Эта тюрьма построена в 1939 году, а сдана в эксплуатацию в 1940-м. Была рассчитана на размещение 33 заключенных», — рассказал он.

«Медицинская помощь практически отсутствовала. Если что-то делалось, то благодаря настойчивым попыткам нашего посольства», — добавил летчик.

Как отмечает Ярошенко, все эти годы он верил, что «Россия его не бросит», и ощущал поддержку властей. «Вера меня держала всегда, потому что я знал, что наша страна меня не бросит. Не знаю, почему, но я был в этом уверен», — заявил он. Россиянин рассказал, что его поддерживало правительство РФ, «в особенности МИД и Сергей Викторович» (Лавров — прим. «Газеты.Ru»). Также он чувствовал и поддержку российского посла в США Анатолия Антонова.

Пытки и похищение

Ярошенко в очередной раз отверг обвинения в контрабанде наркотиков: по его словам, он прилетел в Либерию для осмотра самолета. «Мне не предлагали перевозить никакие наркотики», — заявил он.

«Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более, я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета», — добавил летчик.

Он также рассказал, что в Либерии не было произведено никакой формальной процедуры ареста, поэтому произошедшее «можно считать похищением». Российские власти вообще не были уведомлены об инциденте, и лишь через два или три месяца задним числом об аресте Ярошенко доложили «в какое-то другое посольство — румынское».

Летчик вновь подтвердил, что его пытали перед выдачей в США. «Посидел на стульчике без одной ножки несколько дней. <…> Пытали, душили — серьезно очень, поверьте», — отметил россиянин, добавив, что планирует через российские суды привлечь американские власти к ответственности, чтобы о произошедшем узнало все мировое сообщество.

Как происходил обмен

Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида вчера, 27 апреля. Обмен состоялся на территории Турции. Перелет Ярошенко с несколькими пересадками занял более 18 часов. Борт с Ридом, который отбывал наказание в Мордовии, вылетел из московского аэропорта «Внуково». По прилете в Турцию российский самолет встал рядом с американским. Обоих заключенных одновременно провели мимо друг друга.

Владимир Путин сегодня поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в организации обмена. «Президент России выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществлённого в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российского летчика задержали в Либерии в 2010 году, а в 2011-м в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. США отказали россиянину в депортации на родину. В июне 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отклонил апелляцию стороны защиты.

Летчик отбывал срок в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут. В США он неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья, проблемы с артериальным давлением и сильные зубные боли.