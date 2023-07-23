«Люди важнее карантина». Путин и Лукашенко пообщались с народом в Кронштадте

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко общаются с жителями Кронштадта, 23 июля 2023 года

Российский и белорусский президенты проводят двухдневные переговоры в Санкт-Петербурге. На первой встрече Владимир Путин высказался о ходе контрнаступления ВСУ, а Александр Лукашенко привез карту переброски сил Польши к границам Союзного государства и рассказал о желании вагнеровцев «сходить на экскурсию в Варшаву». Позднее лидеры пообщались с людьми на площади у Кронштадтского морского собора. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге, где провели переговоры в Константиновском дворце и посетили Кронштадтский морской собор, а экскурсию по Музею военно-морской славы для них провела идеолог военно-исторического парка Ксения Шойгу. Об этом сообщает «Пул Первого».

Лукашенко прилетел в Россию с рабочим двухдневным визитом накануне. Президента встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. В последний раз глава Белоруссии приезжал весной. 6 апреля он и Путин провели в Кремле заседание высшего государственного совета Союзного государства.

«Контрнаступление есть, но оно провалилось»

На сегодняшней встрече лидеры обсуждали вопросы безопасности, международную повестку дня, экономическое взаимодействие, противостояние давлению санкциям западных стран, а также взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства.

В ходе переговоров российский президент, в том числе заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины потерпело неудачу.

«Контрнаступления нет», — сказал Лукашенко, на что Путин ответил: «Оно (контрнаступление) есть, но оно провалилось».

По словам российского президента, украинская армия с момента его начала лишилась более 26 тысяч солдат.

Путин добавил, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, тоже несут большие потери «из-за своей глупости».

Как подчеркнул глава государства, жители стран, граждане которых едут на фронт воевать, должны знать, что там происходит. Москва намерена доводить информацию о масштабе потерь среди наемников до людей для того, «чтобы они давали оценку действиям своих правителей».

«Вагнеровцы» хотят в Польшу

Лукашенко, в свою очередь, показал Путину карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. По словам белорусского лидера, Варшава к основным стратегическим резервам уже подключила формирования из наемников.

«Я специально привез вам карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства», — заявил он.

По его информации, некоторая часть польских военных расположилась в 40 км от белорусского Бреста, хотя ранее они размещались на расстоянии 500 км от границы. Еще одна бригада находится в 100 км от Гродно. Лукашенко также обратил внимание на недопустимость сценария захвата западных земель Украины Польшей.

«Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлема. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать», — резюмировал президент.

Он рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер», находящиеся на белорусской территории, в «плохом настроении» и «стали напрягать» Минск.

«Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — процитировал их Лукашенко.

Он пояснил, что «вагнеровцы» не любят этот польский город, потому что оттуда Украина получает военную технику.

Общение с народом

На выходе из Кронштадтского собора президенты пообщались с людьми на площади. На вопрос журналистов: «А как же карантин?» — Путин ответил: «Люди важнее».

Главы государств фотографировались со всеми желающими. Собравшиеся жали руку Путину и желали ему здоровья.

«Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим», — сказал один из присутствующих. «Это взаимно», — ответил президент.

О памятном снимке попросила в том числе присутствующая невеста.

«А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание», — попросила она. «Я вместо жениха?» — в шутку поинтересовался Лукашенко.

Путин согласился на снимок, но попросил сделать фотографию втроем — он и молодожены.

Еще одна женщина попросила сфотографироваться с обоими лидерами.

«Ну между двумя президентами — повезет!» — пообещал белорусский президент. «Точно!» — согласилась женщина.