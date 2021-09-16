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Политика

«Вовремя не ревакцинировались»

Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении президента

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Точные сроки карантина Владимира Путина пока что назвать трудно. В его окружении заболели люди, занимающиеся обеспечением его повседневной жизни и работы. По словам Дмитрия Пескова, некоторые из них не ревакцинировались вовремя и поэтому заразились коронавирусом. Пресс-секретарь отметил, что исключить подобную ситуацию было фактически невозможно.

Точный срок самоизоляции президента России Владимир Путин пока неизвестен, но карантин продлится не менее недели. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Какое-то количество дней еще продлится. Ну, я думаю, как минимум неделю это будет, как минимум. Но точное количество дней я не могу сказать», — уточнил он.

В то же время Путин все равно будет голосовать на предстоящих парламентских выборах, однако, скорее всего, он не выйдет из самоизоляции для этого. Песков не исключил, что глава государства проголосует дистанционно. По словам пресс-секретаря, президент был зарегистрирован на сервисе электронного голосования.

Песков рассказал, что поводом для ухода главы государства на самоизоляцию стали случаи заболевания коронавирусной инфекцией сотрудников, обеспечивающих его работу, жизнедеятельность и безопасность. При этом он уточнил, что практически все люди, работающие с Путиным, вакцинированы, однако полностью исключить чье-то заражение невозможно.

«Дело в том, что, когда происходит мероприятие, тем более публичное, с участием главы государства, так или иначе в его проведении, организации, освещении занято очень много людей. Поэтому, конечно, можно снизить до минимума риск проникновения вируса, но в условиях пандемии исключить на 100% практически невозможно», — объяснил пресс-секретарь. Он добавил, что, в любом случае, с этой ситуацией «надо разобраться».

Песков уточнил, что определить, произошла ли вспышка COVID-19 на каком-то из мероприятий в сентября, не представляется возможным. Он отметил, что заболевшие сотрудники из окружения Путина сделали прививку уже довольно давно. «Титры упали, и они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы», — пояснил пресс-секретарь. Сам президент работает в обычном режиме, чувствует себя хорошо, регулярно проходит тестирование на коронавирус.

Сам Путин ранее 16 сентября сообщил, что в его окружении заболели «не один, не два», а несколько десятков человек. Президент выразил сожаление, что не смог из-за этого приехать в Душанбе на саммиты ШОС и ОДКБ и был вынужден принять участие в них в режиме видеоконференции.

Владимир Путин ушел на вынужденную самоизоляцию 14 сентября. Днем ранее на встрече с параолимпийцами он говорил, что возможно ему придется уйти на карантин из-за множества случаев заражения коронавирусом среди его окружения. Как рассказывал Песков, сразу после ухода на изоляцию президент сдал тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Ситуация не повлияла на работу главы государства, однако все очные встречи были отменены. В частности, отложены переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург (Путин прививался вакциной «Спутник V», разработанной центром — «Газета.Ru») заявил, что с точки зрения медицинских инструкций президент поступил правильно. С точки зрения вирусолога, главе государства хватит недели карантина, однако окончательное решение должно быть за специалистами, которые наблюдают за его здоровьем.

Утром 13 сентября Путин встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. Позже Песков уточнил, что эти переговоры не были причиной ухода на самоизоляцию. Неизвестно, будет ли уходить на карантин патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 11 сентября вместе с президентом открывал мемориальный комплекс, посвященный Александру Невскому, на Чудском озере.

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