Обойдемся без России. Киев просит ООН и Турцию вернуть зерновую сделку

В Киеве заявили о готовности поставлять зерно по черноморскому коридору и без России. Украина ожидает от Турции и ООН подтверждение их готовности к участию в зерновой сделке. Ранее 17 июля Москвы вышла из участия в соглашении. В Кремле для возврата в сделку хотят выполнения нескольких условий, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT. В Вашингтоне не готовы смягчать санкции против России ради возврата страны в сделку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украина готова продолжать

Украина готова продолжить выполнение поставок зерна по черноморскому коридору и без России при поддержке Турции и ООН, заявил в интервью африканским журналистам президент Украины Владимир Зеленский, слова которого привел пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы: если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, все готовы продолжать поставки зерна», — привел Никифоров слова Зеленского.

По словам украинского президента, изначально подписывались два отдельных соглашения: одно — Украина, Турция и ООН, другое — Россия, Турция и ООН. У Украины не было никаких договоренностей с Россией, подчеркнул украинский президент. Россия расторгла договор с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Другой договор продолжает действовать, полагает глава Украины.

Никифоров подчеркнул, что в настоящее время в Киеве ждут официального подтверждения от ООН и Турции о готовности к участию в зерновой сделке. В настоящее время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Нью-Йорке, где провел срочные консультации в штаб-квартире ООН по поводу дальнейших действий Киева после выхода России из соглашения.

Выход из сделки

Ранее 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке действия зерновой сделки — «Черноморской зерновой инициативы». Москва приостановила свое участие из-за требования выполнить ее условия. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

В связи с выходом из сделки Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. Морской гуманитарный коридор закроют, координационный центр в Стамбуле — расформируют.

Сделку хотели бы продлить Украина, ООН И Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает договоренность примером дипломатического успеха. По его словам, и Владимир Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки. Глава Турции планирует обсудить продление соглашения с российским лидером.

Что сказали в Европе и США

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал заявления России о необходимости снятия ограничений на экспорт российских сельхозтоваров для продления зерновой сделки «бессмыслицей», не имеющей ничего общего со сделкой.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки. Также, по его словам, он в письме сообщал Путину о достижении договоренности по подключению «дочки» Россельхозбанка к SWIFT. Относительно платежей первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что схема ООН не могла обеспечить постоянство платежей в рамках зерновой сделки.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби при этом отметил, что американская администрация не рассматривает возможность смягчения санкций в отношении России, чтобы вернуть ее в зерновую сделку. В то же время по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон настаивает на скорейшем возобновлении зерновой сделки с участием России, Украины, Турции и ООН.