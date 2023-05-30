«Нельзя поддаваться на провокации»! Как Москва отреагировала на атаку украинских БПЛА

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал «новой реальностью» атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, по его мнению, подобные акции призваны запугать население, соответственно, «нельзя поддаваться на провокации». В свою очередь глава Истринского городского округа Татьяна Витушева призвала не публиковать и не комментировать кадры работы российской ПВО. А телеведущий Владимир Соловьев предложил привлечь к уголовной ответственности тех, кто будет «разгонять панику среди жителей столицы». Депутат ГД Андрей Гурулев в свою очередь сообщил, что парламентарии могут инициировать и принять законопроект об уголовной ответственности за съемку беспилотников.

Глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале назвал атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковью «новой реальностью», которую предстоит осознать, и в данной ситуации нельзя поддаваться на провокации.

«Отбитый сегодня налет эскадрильи (8) дронов на Москву — это новая реальность, которую предстоит осознать. <…> Конечно же, первая задача таких атак — психологическое воздействие. Вызвать панику, запугать людей, посеять чувство незащищенности. Нельзя поддаваться на эти провокации. Результаты работы ПВО показали эффективность системы защиты. Однако это, конечно, не повод для самоуспокоения: система безопасности должна максимально усиливаться»,

— написал депутат.

По его словам, необходимо усиливать меры безопасности, особенно – в части противодействия беспилотникам, в том числе, принимать необходимые законы. По его словам, результаты работы систем ПВО – «замечательно», однако, «нельзя недооценивать врага».

В свою очередь глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в комментарии РБК призвал провести анализ произошедшего и выработать меры противодействия подобным атакам. По его словам, военные делают все необходимое для противодействия беспилотникам. Он также назвал атаку БПЛА «актом устрашения». По его словам, «информационная по больше части» атака имела цель «поднять волну паники, что все начнут все это мусолить».

«Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны», — сказал Картаполов.

Тем временем глава Истринского городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале призвала не публиковать кадры работы российских систем ПВО.

«Прошу нигде не публиковать и не комментировать кадры работы наших систем ПВО. Напоминаю, что в городском округе Истра ограничен полет беспилотных и летательных аппаратов!» — сообщила она. По ее словам, все экстренные службы работают в штатном режиме.

В свою очередь издание «Коммерсант» сообщило, что Следственный комитет в связи с атакой БПЛА возбудит уголовное дело о терроризме, покушении на массовое убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, ст. 30 и ст. 105, ст. 167 УК).

Также сообщается, что столичная прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву и предупредила СМИ и блогеров об административной и уголовной ответственности.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал Telegram-каналу Shot, что нужно делать жителям России, если они заметили беспилотник в небе. На вопрос журналистов, нужно ли снимать летящий БПЛА, Гулулев ответил, что делать этого не стоит. По его словам, «мы сейчас инициируем и примем законы. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку [беспилотников]».

«Первое. что нужно сделать, — сообщить по номеру 112, что видели беспилотник, район такой-то, точка такая-то. Это оптимальный вариант», — отметил он.

Ответ Совфеда

Председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что безопасность российских городов способна обеспечить «демилитаризация и денацификация» Украины.

«Единственный способ исключить атаки на Луганск, Донецк, Белгород, Москву - денацификация и демилитаризация всей территории остатков бывшей Украинской ССР», — написал он.

Ситуацию в разговоре с РИА Новости прокомментировали сенаторы Сергей Цеков и Наталия Косихина. По мнению Цекова, атака украинских беспилотников – акт бессилия. Он добавил, что у России есть возможности сполна ответить противнику.

В свою очередь Косихина выразила уверенность в высоком уровне работы оперативных и экстренных служб, которые не позволят нарушителям закона добиться своей цели.

«Глубоко убеждена, что профессионализм и длительный опыт борьбы с подобными атаками позволит нам избежать значительных разрушений. Уверена, что соответствующие ведомства обязательно дадут оценку действиям, найдут и строго накажут по закону тех, кто занимается циничными и безнравственными действиями по атаке на мирное население», — заявила Косихина.

Реакция медиа

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале призвал привлечь к уголовной ответственности тех, то будет разгонять панику на фоне украинской атаки.

«Понятно, что украинское ЦИПсО не будет сидеть сложа руки. Они уже сейчас лепят фейки и обязательно их вбросят, чтобы разогнать панику среди жителей столицы. Считаю, что всех, кто это будет подхватывать, нужно привлекать к уголовной ответственности. Все вбросы, намеренные публикации ложной, непроверенной информации, надо пресекать и преследовать по закону», — написал он.

Журналист ВГТРК, депутат Мосгордумы Андрей Медведев в своем канале отметил, что атака беспилотников – «не то, чтобы реальная угроза», а скорее психологическая атака.

«И все же, хоть БПЛА и долетели до Москвы, это пока еще не то, чтобы реальная угроза. Городу ли, москвичам ли. Куда в большей степени это психологическая атака. Что собственно подтверждается тем, что про атаку дронов на Москву синхронно радостно пишут украинские СМИ, западные СМИ и совсем радостно наши беглые оппозиционеры. <…> Вот не надо верить всему, что пишут и рассказывают со ссылкой на брата маминой двоюродной сестры», — написал он.

Он также призвал не снимать работу систем противовоздушной обороны, чтобы «не помогать врагу», и от лица москвичей поблагодарил военнослужащих войск ПВО.

Что говорят в Киеве

Украинские власти, комментируя атаку беспилотников по Москве, заявили, что «прямого отношения» к ней не имеют.

«К атакам отношения прямого, конечно же, не имеем», — сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke заявил, что Киеву «не нужна российская земля», а нужны «хорошие отношения» с РФ, отметив, что его страна не намерена нападать на территорию РФ.