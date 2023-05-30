«Прямо у нашего дома». Москву и область атаковали беспилотники

Москву и Подмосковье рано утром атаковали беспилотники, главы регионов Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщают о работе систем противовоздушной обороны и уничтожении дронов. По данным Telegram-каналов, взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте. Жителей нескольких домов эвакуировали. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. В Минобороны сообщили об уничтожении восьми БПЛА. Что известно на данный момент — в нашем материале.

Где летели БПЛА

Первые сообщения об атаке беспилотников появились рано утром в российских Telegram-каналах. Так, канал Shot в 4:46 мск сообщил о взрыве на улице Атласова в Новой Москве. В момент взрыва в квартире на 25 этаже находилась семья с 5-летним ребенком, в состоянии шока они покинули квартиру еще до приезда пожарных. Позже местные жители начали находить возле дома обломки, похожие на части беспилотника.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на очевидцев и экстренные службы сообщили о беспилотниках на улице Профсоюзной, дом 98 и на Ленинском проспекте, дом 92, корп. 1. На Ленинском БПЛА попал в квартиру на 14 этаже, в которой находились три человека, они не пострадали. Отмечается, что здание оцепила полиция, дежурит скорая помощь и пожарные. Еще один очевидец уточнил, что взрыва не было.

Жителей трех подъездов дома на Профсоюзной эвакуировали, их разместили в школе №170. Канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что беспилотник на Профсоюзной нес кумулятивный заряд КЗ-6. Отмечается, что он не взорвался.

«Вот это я заснял! Уже возле нашего дома прямо!» — говорит очевидец, заснявший момент уничтожения БПЛА силами ПВО.

Также Telegram-канал Readovka сообщил о двух взрывах в Новой Риге в Подмосковье, а также в Одинцово и Красногорске. «По предварительным данным, несколько квадрокоптеров сбили в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском», — говорится в сообщении канала. Также сообщалось о сбитом беспилотнике над подмосковной Истрой.

Канал Shot сообщил о сбитии четырех БПЛА на подлете к Москве со стороны юго-запада, а также о работе систем ПВО над Барвихой (Рублево-Успенское шоссе).

Канал Mash в свою очередь сообщил о трех беспилотниках в Московской области: над деревней Фуньково, над Кезьмино и над Ромашково. Это населенные пункты в Одинцовском районе.

Shot со ссылкой на источник утверждал, что всего Москву и область атаковали 32 беспилотника:

«19 сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха). Около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО). 3 попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова)».

РИА Новости со ссылкой на главу Центра развития транспортных технологий Алексея Рогозина сообщило, что Москву атаковали беспилотники неизвестного типа, выполненные по схеме «утка». По словам эксперта, такая схема связана с горизонтальным оперением аппарата, что может говорить о стремлении повысить грузоподъемность. Рогозин отметил, что дальность таких БПЛА может достигать тысячи километров, возможно, на Украине развернуто их производство.

Подтверждение властей

Информацию о беспилотниках и работе ПВО подтвердили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Позже Собянин сообщил, что по информации от медицинских служб столицы, из жителей никто серьезно не пострадал, за помощью обратились два человека. «Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — добавил мэр.

Воробьев в свою очередь в своем канале сообщил, что жители некоторых районов области могли слышать звуки взрывов – это была работа ПВО. «На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие».

В свою очередь столичный дептранс сообщил о перекрытии движения по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.

В Росавиации сообщили, что столичные аэропорты работают штатно.

Позже с заявлением выступило Министерство обороны:

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены».

По данным МО, три БПЛА подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять БПЛА сбиты комплексом ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье.

В свою очередь Следственный комитет России заявил, что ведомство расследует «факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве». Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Комментарии властей

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал РБК атаку беспилотников на Москву и область. По его словам, это стало возможным из-за размеров России, и «всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств ПВО». Картаполов призвал провести анализ случившегося и выработать меры противодействия.

«Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население»,

— сказал он.

В свою очередь председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что сегодняшняя атака БПЛА — это «новая реальность, которую предстоит осознать».

«Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно — в части противодействия беспилотникам. В том числе — принимать наконец необходимые законы. <...> Нельзя недооценивать врага!» — написал он в своем Telegram-канале.

Также он привел первичный перечень мест падения сбитых БПЛА в Подмосковье: село Ильинское и деревня Тимошкино в Красногорском районе, деревни Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе и поселок Гринфилд в Истринском районе.

Чьих рук дело

Накануне мэр Киева Виталий Кличко на фоне ударов по украинской столице призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «кошмарить Москву».

«Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?» — задается вопросом Кличко.