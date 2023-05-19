«Переговоры должны быть отвергнуты». В чем Медведев согласен с главой Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что Украине нужен «справедливый мир», в котором «переговоры, уравнивающие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты». В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что переговоры «с нацистским государством под внешним управлением» сейчас не нужны. В МИД Венгрии в свою очередь заявили, что готовы предоставить переговорную площадку сторонам конфликта в Будапеште.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Хиросиме отвергла концепцию равноправных переговоров между Москвой и Киевом. Ее слова приводятся на сайте ЕК.

«Украинцы больше всего хотят мира – но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые ставят знак равенства между агрессором и жертвой, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента [Украины Владимира] Зеленского по сбору поддержки его мирной формуле»,

— заявила она.

Также фон дер Ляйен в очередной раз заявила, что страны «семерки» будут поддерживать Украину поставками вооружений и финансовой помощью «столько, сколько потребуется», напомнила о европейской инициативе по производству боеприпасов для ВСУ и сообщила, что Евросоюз многим пожертвовал ради Украины:

«Вместе мы заплатили высокую цену за российскую [спецоперацию]. Только ЕС запретил почти 55% довоенного экспорта в Россию (€50 млрд в год) и более 60% довоенного импорта (€90 млрд), чтобы лишить Москву передовых товаров и технологий и сократить ее жизненно важные источники доходов».

На слова фон дер Ляйен в своем Telegram-канале ответил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. В целом, он согласен с невозможностью равноправных переговоров Москвы и Киева, но по иным причинам.

«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее – только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны»,

— написал он.

Ранее 19 марта глава МИД Венгрии Петер Сийято заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт готов предоставить площадку для мирного урегулирования Москвы и Киева. По его словам, еще в начале СВО он предложил своим российским и украинским коллегам Сергею Лаврову и Андрею Ермаку провести переговоры в Венгрии, и это предложение все еще остается в силе.

Также он указал, что Венгрия граничит с Украиной и «платит высокую цену» за этот конфликт: «На Украине живет большая венгерская диаспора, члены которой мобилизуются в украинскую армию, направляются на фронт, и многие и них, к сожалению, погибают. Мы призываем к миру, потому что мир — это единственный способ сберечь жизни».

В заключении Сийярто отметил, что инициативы западных стран «работают не в пользу мира».

Накануне Зеленский запросил проведение мирного саммита на площадке G7 в Хиросиме без участия России, сообщило Financial Times. По информации издания, обсуждение должно проходить в русле «мирного плана» Зеленского из 10 пунктов, которые он озвучил в середине ноября 2022 года.

10 пунктов Зеленского 15 ноября 2022 года Зеленский на саммите G20 представил свой план урегулирования из 10 пунктов: Читать дальше

До последнего очное присутствие Зеленского в Хиросиме было под вопросом, однако вечером 18 мая стало известно, что он выступит перед делегатами в онлайн-формате.

Возможность переговоров

18 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва в марте прошлого года во время переговоров с украинской делегацией в Стамбуле могла заключить невыгодный для себя договор об урегулировании конфликта. По его словам, РФ согласилась на мирные инициативы, однако потом проект был «выброшен в корзину». Лукашенко добавил, что этот договор лежит у него на столе.

«Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил белорусский лидер.

Также с 15 мая спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй проводит свое европейское турне. Для обсуждения кризиса он уже посетил Украину, Польшу, Францию, Германию. Также он должен посетить Брюссель и Москву.

В ходе его визита состоялась встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По информации ведомства, Кулеба назвал неприемлемыми для Киева предложения, которые бы предусматривали потерю части территорий или замораживание конфликта.

Китай в феврале 2023 года представил свой план по урегулированию конфликта из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от односторонних санкций. В марте, когда китайский лидер Си Цзиньпин посещал Москву, президент РФ Владимир Путин заявил, что предложения Пекина могут в будущем лечь в основу дипломатического разрешения конфликта. Зеленский в целом негативно воспринял пекинскую инициативу, назвав ее «размышлениями на тему».

Вместе с тем 16 мая стало известно, что страны Африки подготовили свои предложения для урегулирования российско-украинского конфликта. В ближайшие недели миссия стран Африки планирует посетить Москву и Киев.

Путин и Зеленский согласились принять африканских делегатов. Основные положения африканской инициативы официально не разглашались.

По данным из Претории (ЮАР), предложение предполагает немедленное прекращение огня и превращение ООН в основную площадку по урегулированию конфликта.

В частности, 12 мая прошли телефонные переговоры Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, в ходе которых российский лидер отметил, что Москва никогда не отказывалась от «работы на дипломатическом треке».