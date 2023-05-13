Десяткам финнов, которые ездили в Россию за бензином, аннулировали визы

Российские пограничники на пропускных пунктах Торфяновка и Брусничное начали аннулировать визы некоторым финнам. Граждане Финляндии ездят в Россию заправить автомобили и посетить магазины. Одному из финнов визу аннулировали из-за незнания русского языка и неверно заполненной анкеты. Пока что случаи аннулирования виз не носят массовый характер. «Газета.Ru» — о ситуации на финляндской границе.

Несколько десятков финнов не пропустили в РФ на пограничных пунктах Торфяновка-Ваалимаа и Брусничное-Нуйямаа с 11 мая, сообщает финская газета Helsingin Sanomat. Обычно финны, живущие недалеко от границы, ездят в Россию на автозаправки и в магазины.

Житель области Кюменлааксо рассказал журналистам, что утром 12 мая он поехал в сторону Выборга заправиться и купить что-нибудь в магазине. Российские пограничники попросили у него документы, а потом дали бланки анкеты. В ней финн должен был указать свой адрес, телефонный номер и пункт назначения в РФ.

Кроме того, мужчина должен был написать, кто выдал ему российскую визу. Он указал, что получил ее у финской визовой компании. При этом из-за незнания русского языка он не смог правильно написать название приглашающей стороны – московской компании.

«Я не смог бы правильно написать имя пригласившего, потому что не знаю русского языка», — сообщил финн.

В итоге ему вернули паспорт, но виза в нем была аннулирована погрануправлением ФСБ по Ленинградской области. Перед этим финн был в России буквально за сутки – и все обошлось без проблем.

Схожая ситуация произошла на пограничном переходе Торфяновка-Ваалимаа. Троим гражданам Финляндии аннулировали визы, и они вернулись обратно. При этом переходивший там же границу эстонец смог пересечь ее, сообщив, что едет к стоматологу в Санкт-Петербурге. Без проблем пересекали российскую границу и люди с двойным гражданством. На пограничном пункте Брусничное-Нуйямаа сотрудники погранслужбы ФСБ не аннулировали другому финну визу, но заставили подписать документ о запрете на въезд в Россию, говорится в материале HS.

«Мы заметили, что некоторые люди вернулись из России, но мы не собираем информацию о том, почему поездка отдельных людей не увенчалась успехом», — заявил журналистам замглавы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Обычно финны ездили по бытовым делам в Россию, используя деловую визу, сообщается в статье. Российская Федерация выдавала финнам однократные визы для туристических поездок, а поездка на заправку или в магазин «не считается командировкой», являющейся основанием для пересечения границы по деловой визе. Однако на такие краткосрочные вояжи до недавнего времени российские пограничники «смотрели сквозь пальцы», пишет HS.

Конец Allegro

После ввода санкций ЕС против РФ на фоне начала военных действий на Украине российско-финляндские пограничные отношения усложнились. В марте 2022 года финская сторона отменила скоростные поезда Allegro, курсировавшие по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. В августе стало известно, что финский государственный железнодорожный оператор VR списал весь подвижной состав поездов Allegro.

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«Группа списала весь подвижной состав восточного сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро», — говорится в сообщении компании.

Поезд позволял добраться из Питера в Хельсинки или обратно всего за пару часов.

Арбитражный суд Москвы обязал финскую VR Group и владельца поездов Allegro продолжать исполнять обязательства по договорам об организации железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией. Иск подали Российские железные дороги – РЖД. Суд также взыскал в пользу РЖД судебную неустойку в размере около 10,1 млн руб. Российская сторона также после введения санкций прекратила отправлять грузы в Финляндию из-за невозможности их принятия финской таможней.

Контрабандисты и шпионы

В марте 2023 года финская таможня сообщила, что санкции ЕС против России и Белоруссии значительно увеличили число таможенных правонарушений в 2022 году на российско-финляндской границе.

«Огромный рост правонарушений в сфере регулирования является одним из самых значительных изменений, произошедших в прошлом году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число правонарушений из-за санкций, в отношении которых было проведено предварительно расследование, превысило 300. При этом ранее фиксировалось всего лишь несколько случаев в год. Таможенное управление отметило, что в 2022 году обнаружило 6482 правонарушения, что на 1 тыс. больше, чем годом ранее.

Кроме того, полиция безопасности Финляндии (Supo) представила 30 марта 2023 года доклад по ситуации с безопасностью в стране, в котором говорится, что число российских разведчиков в прошлом году сократилось вдвое.

«В прошлом году российский разведывательный пункт сократился примерно до половины от своего прежнего размера», — приводятся в докладе слова начальника Supo Антти Пелттари.

Сокращению «российской агентурной шпионской сети», как указано в пресс-релизе, способствовали высылка сотрудников российской разведки и отказ в выдаче виз. В Supo утверждают, что основным инструментом разведки РФ были операции под дипломатическим прикрытием.

Консульства и объезд через Норвегию

На этом фоне Финляндия стала закрывать свои генконсульства в России. Временно было закрыто консульство в Петрозаводске – поскольку «значительно сократилось число выполняемых задач», в том числе уменьшилось количество визовой работы. В январе закрылось на время консульство в Мурманске – по аналогичной причине.

Россияне с 30 сентября прошлого года не могут как туристы въехать в Финляндию – но по остальным видам виз пересечение границы возможно. При этом в феврале издание Yle сообщило, что таможенные и пограничные власти Финляндии не могут остановить поток туристов из России, которые прибывают в Финляндию за покупками.

Несмотря на запрет на въезд из РФ в Финляндию с туристическими целями, российские туристы выбирают более длинный, но абсолютно легальный маршрут, чтобы добраться до финских магазинов — они пересекают российско-норвежскую границу по шенгенской визе, так как Норвегия не вводила дополнительных запретов для российских путешественников. Обратно же туристы возвращаются коротким путем — через границу Финляндии и России.