МИД РФ допустил асимметричный ответ на изъятие Варшавой средств российского посольства

Россия не исключает применения асимметричных мер в ответ на арест счетов посольства и торгпредства РФ в Польше, заявила Мария Захарова. Ранее польская прокуратура изъяла почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. со счетов посольства и торгового представительства России в Варшаве. Прокуроры утверждают, что средства изъяты в качестве вещественных доказательств в рамках уголовного дела.

Москва допускает возможность асимметричного ответа на изъятие средств со счетов российского посольства в Польше, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках, – сказала дипломат. — Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер».

Захарова указала, что Россия «продолжит добиваться справедливости правовыми средствами». Она отметила, что российские средства не конфискованы, а переведены на счета региональной прокуратуры в качестве вещественных доказательств, однако Москва не может ими распоряжаться.

Подозрения польской прокуратуры

26 апреля российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил об изъятии прокуратурой Польши денег со счетов дипмиссии и торгового представительства России. Средства дипломатов в долларах США и в польских злотых перевели из банка Santander на счета прокуратуры. По словам посла, речь идет о «значительных средствах».

10 мая польская газета Rzeczpospolita сообщила, что прокуратура изъяла почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. (суммарно около $1,2 млн), заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства. Rzeczpospolita утверждает, что российские дипломаты трижды попытались снять со счетов крупные суммы наличными — дважды на $500 тыс. и один раз $300 тыс., что вызвало подозрения у польских прокуроров.

Российский посол ранее пытался оспорить арест счетов, но проиграл в суде.

«Они придумали, что эти средства изъяты в качестве вещдоков в рамках уголовного дела и переведены на счета прокуратуры, что является абсолютным нонсенсом. Вещдоком может быть вещь, а не безналичные средства», — заявил изданию РБК торговый представитель России в Польше Антон Морозов.

Он назвал действия польских властей нарушением Венской конвенции. «Тем не менее мы находимся здесь и продолжаем работу», — отметил дипломат.

Польская прокуратура подозревает, что российская дипмиссия могла использовать деньги для финансирования терроризма или для «отмывания» незаконно полученных средств. Подобные обвинения МИД России назвал противоречащими «традиционным принципам общения цивилизованных государств и всем правовым нормам».

3 марта 2022 года российский посол в Польше сообщил о заморозке счетов посольства в Варшаве и изъятии российской недвижимости, в частности здания, в котором проживали дипломаты. В ответ на это российские власти заблокировали счета посольства Польши в Москве.

29 апреля 2023 года власти Варшавы прибыли в школу при российском посольстве, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания. Посольство России передало в МИД Польши ноту протеста и заявило, что готово к разрыву дипломатических отношений. Мария Захарова также подчеркивала, что после изъятия польскими властями здания школы Москва имеет право пойти на разрыв дипотношений, но от этого пострадают в первую очередь живущие в Польше россияне.