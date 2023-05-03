«Встретили прицельным огнем». Рогов сообщил о наступления ВСУ на Ореховском направлении

Украинские войска вечером 3 мая начали атаку южнее Орехова. Российские силы чуть больше чем за час отразили наступление, ВСУ потеряли 30 человек убитыми и как минимум две единицы техники, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь подтвердил, что украинцы перешли в контратаку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие после массированной артподготовки пошли в наступление на Ореховском направлении.

«Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка», — написал он в Telegram. Работали российские танки и артиллерия.

К 21:18 Рогов сообщил, что ситуация в районе села Работино (Запорожская область) под контролем. Украинские военнослужащие отступили на исходные позиции.

«У врага есть потери в живой силе и технике — подбиты как минимум две единицы техники - танк и бронетранспортер», — отчитался он.

По предварительной информации, потери ВСУ в неудавшейся разведке боем составили порядка 30 человек.

По словам Рогова, украинская атака продолжалась чуть больше часа. «На видео момент второй части боестолкновения, когда противник уже понёс потери и был сломлен», — добавил он.

В Запорожской области ранее выстроили несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны ВСУ.

«Уже началось»

Днем 3 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление начнется скоро. «Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них, уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — сказал политик на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что украинское наступление уже началось.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — заявил глава «вагнеровцев».

Позже Пригожин сообщил о контрнаступлении снова, уточнив, что «люди и снаряды у них в безлимите».