«Ничего не будет». Сенаторы не раскроют свои доходы

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Администрации президента и Госдуме сообщила, что обе палаты парламента могут не публиковать декларации даже в обобщенном виде, ссылаясь на указ, позволяющий не раскрывать сведения о доходах в период спецоперации. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник уже сообщило, что СФ не будет публиковать декларации. В феврале 2023 года Путин подписал закон о публикации деклараций парламента в обезличенном виде без персональных данных на период проведения спецоперации на Украине.

Совет Федерации не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за 2022 год, на сайте верхней палаты нет даже обезличенной информации по декларациям, сообщил источник РИА Новости.

«Ничего не будет», — рассказал источник в верхней палате парламента.

Информация о расходах и доходах законодателей должна публиковаться в течение 14 рабочих дней после 1 апреля, источники «Ведомостей» в Госдуме и СФ утверждают, что данные, возможно, не будут опубликованы вообще.

6 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов теперь будут публиковать в обезличенном виде без указания персональных данных.

Теперь информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов должна публиковаться «при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». Там будет указано количество поданных деклараций, а также выявленные нарушения.

Источник «Ведомостей» в Администрации президента сообщил, что палаты парламента будут «по желанию» принимать решение о публикации деклараций в обезличенном виде. В прошлые годы информация на сайтах СФ и Госдумы публиковалась в пятницу в середине месяца.

В аппарате Госдумы «Ведомостям» рассказали, что обезличенные декларации необходимо будет публиковать, когда перестанет действовать указ президента, позволяющий не раскрывать сведения о доходах в период спецоперации.

Авторами поправки стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Совфеда по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В январе, когда инициативу рассматривали в парламенте, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ее появление «внесением своей специфики» в связи со спецоперацией на Украине. Тогда он указал, что госслужащие продолжат подавать декларации. Он отметил, что «это уже наработанная система, антикоррупционные органы продолжают работу».

Также в декабре 2022 года Путин подписал указ, который на период проведения СВО освобождает сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, Росгвардии, Следкома и участников спецоперации от необходимости отчитываться о доходах и расходах и имуществе.

Шаг к закрытости

В конце января, после принятия закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки никому не запрещают обнародовать декларации, это остается личным правом каждого законодателя. Он пояснил, что хоть новая норма и позволяет депутатам «закрыться» от публики, однако парламентарии, заинтересованные в переизбрании, намерены продолжить публиковать свои декларации.

«Если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть открыт: рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше уже либо будет доверие, либо нет. Риторика в отношении того, что нам запрещают, на самом деле разбивается в пух и прах», — пояснил Володин.

В марте 2022 года депутат-«единоросс» Владислав Резник вносил законопроект о запрете публиковать декларации о доходах и расходах чиновников, которые попали под западные санкции. В пояснительной записке отмечалось, что инициатива призвана «предотвратить возможность использования сведений <...> недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей».

В разговоре с РБК член комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева (партия «Новые люди») заявила, что поправки можно назвать «шагом к закрытости».

«Цели декларирования какие были изначально? Предотвращение необъяснимого, незаконного обогащения и урегулирование конфликта интересов. Есть опасения, что теперь разбирательства если и будут происходить, то за закрытыми дверями»,

— сказала Авксентьева.