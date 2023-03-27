«Не надо быть детективом, чтобы понять: США пытаются замести следы»

СБ ООН не принял российский проект резолюции, который должен был под эгидой генсека инициировать независимое расследование взрывов на «Северных потоках». «За» проголосовали только Россия, Китай и Бразилия, остальные члены Совбеза воздержались. Представитель РФ при ООН Небензя заявил, что результаты голосования только усиливают подозрения против Запада. И в ответ на критику документа со стороны США напомнил про русскую поговорку «на воре и шапка горит».

Совет безопасности ООН вечером 27 марта не поддержал российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования теракта на «Северных потоках», передают РИА Новости.

Для принятия проекта резолюции необходима была поддержка 9 голосов из 15. «За» проголосовали только три страны — Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза ООН воздержались.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уже после прошедшего голосования подчеркнул, что его результаты только усиливают подозрения, кто на самом деле стоит за взрывами на газопроводах.

«На глазах всего мира США и их союзники сделали все, чтобы избежать запуска международного расследования. Сначала в Вашингтоне публично на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод. Затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван», — добавил Небензя.

Постпред дал прогноз, что национальные расследования взрывов Дании, Швеции и Германии без участия в них России будут длиться годами. И в ответ на критику проекта резолюции со стороны США напомнил о русской поговорке «На воре и шапка горит». По словам Небензи, чем больше появлялось информации о возможной причастности Вашингтона к подрыву газопроводов, тем сильнее Запад препятствовал проведению независимого расследования.

«Не нужно быть детективом или аналитиком, чтобы понять: Соединенные Штаты и их союзники пытаются замести следы. В том числе, вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся и неудобные для Вашингтона факты», — пояснил дипломат.

Китайский представитель в ООН согласился с доводами российского коллеги. По его словам, если некоторые страны блокируют разрешение Совета по международному расследованию — это вызывает подозрения, что они что-то скрывают. При этом Пекин рассчитывает, что расследование все же будет организовано, а его итоги — представлены как можно скорее.

Подготовленный Россией и еще несколькими странами документ поручал генсеку ООН Антониу Гуттеришу создать международную независимую комиссию для расследования диверсии, установления ее исполнителей, сообщников и организаторов.

В проекте резолюции также говорилось, что Дания, Швеция и Германия должны делиться всей информацией о ходе расследования с комиссией ООН, а также допустить до него заинтересованные стороны, в том числе Россию.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Россия в течение месяца добросовестно вела экспертную работу над текстом, убрав все противоречивые моменты для «конструктивно настроенных партнеров». Теперь же у западных стран, которые в эту работу не включались демонстративно, остался лишь один «аргумент» — что международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Германии, Дании и Швеции.

Теракт на «Северных потоках» произошел 26 сентября прошлого года. В результате взрывов недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море были повреждены три из четырех ниток двух трубопроводов.

В 2021 году президент США Джо Байден и замгоссекретаря Виктория Нуланд открыто заявляли, что газопровод может быть уничтожен. Вашингтон считал «Северные потоки» угрозой энергетической независимости Европы. В России указывали, что препятствуя строительству газопроводов США занимаются недобросовестной конкуренцией, чтобы подороже продавать собственный сжиженный газ в ЕС.

В феврале американский журналист-расследователь Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что за подрывом газопроводов стоят спецслужбы США, его планировали еще с 2021 года, а приказ исходил лично от Байдена. Херш рассказал, что бомбы на трубы были заложены летом 2022-го под прикрытием учений НАТО Baltops. Взрыв осуществили дистанционно с помощью морского буя, который сбросил над местом теракта норвежский самолет-разведчик.

Президент Владимир Путин заявлял, что полностью согласен с выводами американского журналиста.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Дании, Швеции и Германии. При этом Копенгаген официально отказал Москве в доступе к расследованию.

В марте в западных СМИ широко разошлась другая версия взрывов на «Северных потоках». В ней говорилось, что за терактами стоит некая проукраинская группировка, не имеющая отношения ни к спецслужбам США, ни к официальному Киеву. В России эту теорию назвали нелепой и подчеркнули, что массовый характер таких публикаций указывает на их заказной характер. МИД РФ посчитал, что реальные организаторы теракта на газопроводах с помощью таких информационных вбросов пытаются отвести от себя подозрения.