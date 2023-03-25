«Активность увеличилась на 60-80%». В Европе нашли маршруты обхода Россией западных санкций

Европейские дипломаты зафиксировали повышение потока из ЕС в страны Центральной Азии товаров с технологиями двойного назначения, то есть детали которых можно использовать и для ремонта военной техники. Среди них — стиральные машины, фотоаппараты и подержанные машины. В Европе считают, что азиатские союзники России помогают ей обходить санкции Запада.

Страны Евросоюза могут ввести санкции в отношении стран, которые якобы помогают Москве обходить ограничительные меры Запада. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на документ.

Представители стран Европы зафиксировали увеличение поставок в Центральную Азию товаров с технологиями двойного назначения. В частности, речь идет о стиральных машинах, фотоаппаратах и подержанных автомобилях.

Telegraph поясняет, что товары с технологиями двойного назначения могут применяться как военными, так и гражданскими. Существует перечень таких предметов, запрещенных к вывозу в Россию.

В Брюсселе, как пишет Telegraph, предполагают, что этот товар идет в Россию. «Есть опасения, что новые маршруты, активность которых увеличилась на 60-80%, используются Россией для обхода западных санкций», – говорится в статье.

Европейцы с тревогой предполагают, что аппараты разбираются, а их детали, как, например, полупроводники используются для восстановления российских танков, бронетранспортеров и беспилотников-разведчиков, которые были повреждены на Украине. Это, как отметил анонимный высокопоставленный источник в ЕС, огромная проблема.

В основном, такие товары вывозятся сейчас из ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – страны-союзники России. Кроме того, дипломаты внимательно следят за Турцией, Арменией и ОАЭ на предмет потенциальной помощи России.

В качестве ответной меры на обход санкций европейские власти могут ограничить доступ любой страны, бизнеса или частного лица к единому рынку. Это возможно в случае обнаружения доказательств реэкспорта запрещенных товаров в Россию.

«Мы должны дать сильный сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах», – цитирует издание конфиденциальный документ.

Telegraph констатирует, что большинство вывозимых из европейских стран товаров направляются через сухопутную границу с Литвой в Белоруссию, а потом реэкспортируются в Центральную Азию.

При этом чиновники могут отслеживать экспортные декларации вплоть до внешней границы блока. Далее они «фактически исчезают и могут быть перемещены в Россию», пишет газета.

Вильнюс, как и еще 18 государств-членов союза, одобрил план введения торговых санкций для стран, помогающих Москве. Всего в ЕС 27 участников.

Но сначала представители блока должны провести переговоры с азиатскими союзниками России и предупредить их о последствиях. «Казахстан, один из ближайших партнеров Москвы в регионе, уже пообещал контролировать товары, проходящие через страну», – утверждает Telegraph.

23 марта газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана сообщила, что с 1 апреля в Казахстане начнет работать система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции. Предполагается, что это «позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе», не допуская обхода санкций против России.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — рассказал собеседник FT. Он подчеркнул, что казахстанские власти понимают все риски, связанные со вторичными санкциями.

В Кремле отнеслись к этому решению Астаны с пониманием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее, что Россия ценит партнерство с Казахстаном и будет поддерживать с ним тесные связи. В то же время он подчеркнул, что западные страны напрямую угрожают всем государствам, которые отказались присоединяться к их санкционной политике.