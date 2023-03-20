«Мы немножко вам завидуем». О чем поговорили Путин и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 20 марта провели в Москве неформальную встречу. Китайский политик прилетел в Россию с трехдневным визитом. На переговорах тет-а-тет Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием, а председатель КНР выразил надежду, что россияне поддержат кандидатуру Путина на выборах в 2024 году. Путин также заявил, что Россия ознакомилась с идеями Пекина по мирному урегулированию на Украине и с уважением относится к попытке найти выход из конфликта.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта прилетел в Россию с трехдневным государственным визитом около 13:00 мск. В аэропорту его встретил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и оркестр, который исполнил гимны России и Китая.

Через несколько часов после прибытия председатель КНР встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках неформального обеда. Главы государств провели переговоры в формате тет-а-тет в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

Формальная часть визита Си Цзиньпина начнется 21 марта. Его официальная встреча с Путиным состоится в Большом Кремлевском дворце в 15:00. В Кремле заявили, что они обсудят Украину и китайский план мирного урегулирования. Помощник президента Юрий Ушаков также называл среди тем переговоров торгово-экономическое сотрудничество.

На неформальной встрече лидеры стран обсудили двусторонние отношения, выборы в России и конфликт на Украине.

О чем сказал Путин

Президент РФ в начале встречи с председателем КНР заявил, что рад возможности лично поздравить его с переизбранием на пост главы государства.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву», — сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.

Он также заявил, что Москва ознакомилась с предложениями Пекина по урегулированию конфликта на Украине. «Конечно, у нас будет возможность обсудить это, — сказал Путин. — Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».

Президент РФ добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию. «Мы всегда открыты для переговорного процесса», — заявил российский президент.

Он также выразил мнение, что Китай за последние годы сделал «колоссальный рывок в своем развитии». По словам президента, рыночные механизмы в КНР сочетаются с «достаточно уверенным политическим курсом и приносят свои видимые результаты».

«Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем. В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективная, чем во многих других странах мира, это очевидный факт», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что под руководством Си Цзиньпина Китай «безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой».

Путин также констатировал, что у России и Китая есть вопросы для обсуждения в сфере экономического взаимодействия.

«Я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам», — резюмировал президент РФ.

О чем говорил Си Цзиньпин

По прибытии в Москву председатель КНР заявил, что ожидает обсудить с российским президентом двусторонние отношения и международные темы, представляющие взаимный интерес, а также наметить план развития сотрудничества.

«Развитие китайско-российских отношений не только приносит ощутимую выгоду народам двух стран, но и вносит значимый вклад в прогресс всего мира в целом», — сказал китайский политик.

По словам председателя КНР, его «визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений.

«Очень рад по приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом, — отметил Си Цзиньпин. — Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками».

В ходе встречи с российским президентом он поблагодарил Путина за его положительное отношение к Китаю и назвал его «дорогим другом».

«Большое спасибо, господин президент, за то, что вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку», — заявил председатель КНР и добавил, что Пекин «высоко ценит» отношениям с Москвой.

Си Цзиньпин также заявил, что помнит о президентских выборах в России в 2024 году и выразил надежду, что «российский народ поддержит Путина в его добрых начинаниях».

На этой фразе президент России кивнул. Ситуацию прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Си Цзиньпин «не говорил об участии Путина в выборах в 2024 году, но уверен в поддержке Путина россиянами». По словам Пескова, «эту уверенность можно только разделить».

Как сообщили государственные агентства ТАСС и РИА Новости, лидеры двух стран продолжат общение за ужином. Меню вечера будет состоять из семи блюд: закусок из дальневосточных морепродуктов, блинчиков с перепелкой и грибами, ухи из стерляди с расстегаем, шербета из граната. Основным блюдом станет оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами, а на десерт главам государств предложат «Павлову». Ужин сопроводят вина «Восточный склон» и «Западный склон» российской винодельни «Усадьба Дивноморское».