Госдума одобрила закон о наказании до 15 лет тюрьмы за дискредитацию добровольцев на спецоперации

Госдума в третьем, заключительном чтении одобрила законопроект о запрете дискредитации и клеветы в отношении добровольцев в рядах Вооруженных сил России. Согласно инициативе, за ложную информацию и дискредитацию нарушителям будет грозить до 15 лет тюремного заключения.

Новый закон

Во время пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настал «момент истины». По его мнению, парламентарии должны думать о солдатах и офицерах, которые уже находятся в окопах, а также о добровольцах, которые «придут завтра» и отправятся в зону военной спецоперации России.

«Сегодня каждый солдат и офицер независимо от того, что он в вооруженных формированиях, добровольческих, должен понимать: ложь и клевета в его отношении будет наказана, и они защищены законом», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Он напомнил, что в конце 1980-х — начале 1990-х власть не смогла защитить военных, а «офицеры в форме старались не находиться в общественных местах». Он считает, что за это ответственна власть, которая «не думала о своих солдатах», защищавших страну.

Согласно принятому в третьем, финальном чтении закону, в уголовный кодекс России вносятся поправки, которые теперь распространяют и на добровольческие формирования защиту от публичной дискредитации Вооруженных сил России.

Ответственность за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил» России и их дискредитацию увеличивается с трех до пяти лет. Кроме того, теперь вырастет наказание за повторную дискредитацию, «повлекшую опасные последствия» — с пяти до семи лет лишения свободы.

«Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей», — уточняется на сайте Госдумы.

Статью Кодекса России об административных правонарушениях, в которой говорится о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (20.3.3 КоАП), также дополнят «ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи» для войск страны.

«Штрафы по данной статье составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц», — рассказали в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

В сообщении уточняется, что уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

После голосования по новой инициативе, которая распространяет защиту на добровольцев, в третьем чтении Володин написал в своем Telegram-канале, что отныне «все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи».

«Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы. Спасибо вам за поддержку и обратную связь», — написал председатель Госдумы.

Поправки, защищающие ВС РФ

Еще в начале марта 2022 года комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об ответственности за дискредитацию участников военной спецоперации на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки об армии.

В частности, за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России было назначено наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также были предусмотрены исправительные работы на срок до года, принудительные работы на срок до трех лет и лишение свободы на тот же период.

Кроме того, за фейки, повлекшие тяжкие последствия, нарушителям с тех пор грозит наказание в виде заключения на срок от десяти до 15 лет.

Если же преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору «из корыстных побуждений», то наказание может быть следующим:

— административный штраф от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет;

— принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;

— лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Кроме того, наказание вплоть до лишения свободы на три года грозит за призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России – в случае, если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности.

За призывы к санкциям против России нарушителей могут приговорить к такому же тюремному сроку.