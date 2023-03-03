«Тупиковая ситуация»: почему Россия отказывается продлевать зерновую сделку

Турция и ООН не останавливают переговоры в попытке продлить зерновую сделку. Россия стоит на своем: пролонгация будет возможна, если Москва получит гарантии беспрепятственных поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Срок действия соглашения истекает 18 марта. Как рассказал источник РИА Новости, переговоры пока в тупике.

Некоторые вопросы по зерновой сделке не удается урегулировать, переговоры по ее продлению зашли в тупик, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.

«Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки», – пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что нужно «в сжатые сроки урегулировать эти моменты».

Вместе с тем он не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.

«Необходима подготовка конкретных предложений и инициатив для рассмотрения на этом уровне», – сказал источник.

Накануне в Нью-Дели прошла встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». Глава российского МИДа Сергей Лавров на саммите заявил, что западные страны «без зазрения совести хоронят известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН», имея в виду зерновую сделку.

Лавров отметил, что по всему миру создаются препятствия для вывоза сельхозпродукции России, несмотря на то, что ЕС пытается убедить всех в обратном.

1 марта на полях саммита G20 Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Российский министр заявил, что сделка может быть продлена только при учете «интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», говорится в заявлении МИД РФ.

По итогам переговоров министров внешнеполитических ведомств был создан резюмирующий документ, в котором указывается, что все страны G20 выступают за «полную и своевременную» реализацию зерновой инициативы и Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН, от 22 июля 2022 года.

Министры считают, что это поможет «снизить угрозы глобальной продовольственной безопасности и обеспечить беспрепятственный поток большего количества продовольствия и удобрений в нуждающиеся развивающиеся страны».

Параллельно с этим Украина и США выражают надежду на продление соглашения по вывозу зерна из украинских портов Черного моря. В Госдепе не видят препятствий для отказа от согласования дальнейшего исполнения соглашения. Киев хочет, чтобы сделка была продлена еще как минимум на год и включала больше украинских портов.

ООН также надеется на продление сделки. Организация следит за развитием ситуации и постоянно контактирует с участниками договоренностей: «слушает их и организует дискуссии и переговоры для обсуждения всех вопросов», сообщила ТАСС глава отдела коммуникаций Офиса координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заверил ранее, что генсек Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен со своей командой «усердно работает» для того, чтобы российские удобрения беспрепятственно попадали на мировой рынок. По его словам, речь, в частности, идет об «удобрениях на кораблях, которые находятся в европейских портах, в частности в Латвии».

Дюжаррик подчеркнул, что ООН «больше всего хочет», чтобы удобрения получали развивающиеся страны, в том числе в Африке.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Ранее МИД России констатировали, что «предложенный генсеком ООН Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает».

«Главная проблема – саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», – отметили в ведомстве.

Российские дипломаты напомнили концепцию зерновой сделки. Гутерриш выступил за «нормализацию поставок нормализации поставок продовольствия и удобрений из России и Украины в рамках единого «пакета».

Предложение формализовали и подписали (Украина, Россия, Турция и ООН) в Стамбуле в июле 2022 года. Было две взаимодополняемые договоренности – «черноморская инициатива» и Меморандум Россия-ООН по продвижению российской сельхозпродукции.

«Их синхронная реализация в увязке друг с другом призвана снизить угрозы голода и оказать помощь нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Но на практике до сих пор, через 8 месяцев после заключения, выполняется только одна часть «пакета» – по вывозу украинского продовольствия», – заявили в российском МИДе.

Причем его вывозят в коммерческих целях, поставляя продукцию, в основном, не в благотворительных целях, уверены в российском ведомстве.

«Речь, по сути, идет об обслуживании коммерческого зернового экспорта Украины. С 1 августа 2022 г. было транспортировано свыше 23 млн тонн продукции (преимущественно (70%) кормовой кукурузы и фуражного зерна) в страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6 %», – отметили в МИД РФ.