«Непотребное поведение Запада»: Лавров рассказал о «балагане» на G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) принимает участие в совещании глав МИД G20 в Культурном центре президентского дворца в Нью-Дели, Индия, 2 марта 2023 год

Российский глава МИД Сергей Лавров принес извинения Индии и представителям стран глобального Юга за «непотребное поведение делегаций западных стран», которые в попытке обвинить Россию в «провалах» экономики устроили «балаган». 1-2 марта в Нью-Дели проходит встреча министров иностранных дел стран G20. На полях саммита Лавров уже встретился с турецким и китайским коллегами.

«Непотребное поведение»

Глава МИД России Сергей Лавров извинился перед Индией, которая проводит 1-2 марта встречу глав внешнеполитических ведомств стран G20.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», – сказал Лавров на заседании Совета коллег из G20.

Дипломат отметил, что «особенно старались» переложить ответственность на Москву страны, которые признали, что с 2015 года «накачивали Украину оружием для войны против России».

«Агрессивная русофобия смотрится особенно дико, если вспомнить, что никогда западные члены «двадцатки» не сокрушались на ее заседаниях по поводу многих сотен тысяч жертв авантюр Вашингтона на Ближнем Востоке под предлогом угроз национальной безопасности за десять тысяч миль от границ США», – заметил министр.

Вместе с тем он признателен организаторам за радушный прием в Нью-Дели и «эффективное руководство «двадцаткой».

«Разделяем поставленные индийским председательством практические задачи – укрепление многосторонности и преодоление кризисов в мировой экономике», – добавил глава российской дипломатии.

Лавров надеется, что на будущем саммите G20, который пройдет в Дели в сентябре этого года, получится хотя бы отчасти сгладить риски, которые возникли из-за «эгоистичной политики Запада».

Кроме того, на заседании Лавров выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с произошедшими в начале февраля землетрясениями, из-за которых погибли более 45 тыс. человек.

Теракт на «Северных потоках»

Министр иностранных дел России указал, что Москва «шокирована безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов «Северного потока» в зоне ответственности НАТО и ЕС».

Он в очередной раз выразил позицию России, которая требует провести честное и быстрое расследование подрыва российского газопровода. Он подчеркнул, что выяснять обстоятельства произошедшего стоит представителям России и других заинтересованных сторон.

Теракт произошел в сентябре: сразу на двух экспортных газопроводах России в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания Nord Stream AG заявила, что оценить сроки ремонта невозможно.

31 октября российский президент Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом. Политик также сообщил, что к обследованию места происшествия допустили «Газпром». Глава компании Алексей Миллер доложил Путину об обследовании места аварии.

В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование по взрыву. Ссылаясь на источники, он заявил, что взрывные устройства под нитки трубопровода заложили еще в июне прошлого года. По данным Херша, это сделали водолазы ВМС США при поддержке Норвегии. Пентагон отрицает причастность к теракту.

Отношения России и Китая

На полях G20 глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со своим китайским коллегой Цинь Гангом. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе и позицию Пекина по мирному урегулированию ситуации в регионе.

«Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений», – отметили в МИД России.

Обе стороны заявили, что удовлетворены высокими темпами развития политического диалога между странами и практического сотрудничества.

Лавров и Ганг обсудили, насколько важно «укрепление тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина на различных международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС и другие форматы», говорится в заявлении российского МИДа.

Зерновая сделка

Лавров заявил на встрече министров «Большой двадцатки», что «Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН» по безвозмездной передаче российских удобрений африканским странам.

Как бы ЕС ни пытался убедить, что нет препятствий для вывоза сельхозпродукции России, это не так, подчеркнул министр.

1 марта на полях саммита G20 Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Российский министр заявил, что сделка может быть продлена только при учете «интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее Госдеп призвал Россию продлить зерновую сделку, а также в дальнейшем расширить ее. По словам официального представителя американского ведомства Неда Прайса, США не видят причин отказываться от такого шага.

18 марта заканчивается срок действия зерновой сделки, согласно которой Украина может вывозить свое зерно, продовольствие и удобрения из трех портов в Черном море, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Киев хочет, чтобы сделка была продлена еще как минимум на год и чтобы она включала больше украинских портов.

Другие темы

Помимо прочего, Лавров заявил о приверженности России повышению роли развивающихся стран в МВФ, Всемирном банке и ВТО. Кроме того, он подчеркнул, что Москва настроена на формирование независимых платежных систем и расширение расчетов в нацвалютах в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Министр иностранных дел также обратил внимание на необходимость «поставить заслон» нелегитимным санкциям и нарушениям свободы международной торговли.