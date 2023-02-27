«Обсуждается ультиматум Зеленскому». Как на Западе готовятся к провалу наступления ВСУ

Западные страны выдвинут ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому, если попытка контрнаступления ВСУ в этом году провалится, пишет Bild. По данным газеты, от Киева потребуют немедленно сесть за стол переговоров. Накануне представитель Минобороны Украины Скибицкий заявил, что весной ВСУ будут готовы к наступлению на юге, чтобы захватить сухопутный коридор к Крыму и Херсонской области и отрезать их от материковой России. В администрации Запорожской области заявили, что планы Киева им давно известны, а наступление украинских войск из-за высоких потерь обречено на провал.

Западные партнеры Украины, скорее всего, потребуют от Киева пойти на переговоры с Москвой в случае провала анонсируемого контрнаступления в 2023 году. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«Несмотря на то, что Запад официально говорит о поддержке Украины, пока она в ней нуждается, за кулисами уже обсуждается ультиматум для Владимира Зеленского», — пишет немецкая газета.

Согласно этим данным, речь идет о давлении на Киев с целью подтолкнуть его к переговорам с Москвой. Однако для такого давления необходимы определенные условия. В частности, как сообщают источники Bild, Запад уже дал понять украинскому руководству, что потребует сесть за стол переговоров с Россией, если ВСУ не добьются значительных успехов в результате контрнаступления в 2023 году.

«Поставками новых вооружений Украине дают шанс до осени вернуть контроль над большим количеством территорий. Если контрнаступление будет неудачным, то давление с целью начала переговоров с Кремлем усилится», — говорится в публикации.

Накануне заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибиций в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что украинская армия весной будет готова к контрнаступлению на южном направлении.

Главной целью операции, по словам Скибицкого, является «вбивание клина» между Крымом и материковой частью России. ВСУ хотят ударить на Угледарском и Мелитопольском направлениях, чтобы отрезать подконтрольную России часть Херсонской области, а также иметь возможность наносить удары по Крымскому мосту — и тем самым ограничить поставки на полуостров. Именно для этого украинская армия сейчас копит силы и оружие, поставляемое Западом.

Западные военные эксперты также считают, что у Киева есть планы по захвату сухопутного коридора в Крым, выходу к черноморскому побережью со стороны Угледара и Мелитополя для разрушения Крымского моста и паромной инфраструктуры. В случае осуществления таких планов Украина может выйтит на мирные переговоры с Россией, уверены аналитики.

В ответ на слова Скибицкого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 27 февраля сообщил, что наступление на южном направлении может привести к падению украинских властей.

«Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», — сказал Рогов.

Он не исключил, что решающее для спецоперации сражение может произойти именно на территории Запорожской области. «Эти планы хорошо известны нашей стороне, и наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии», — добавил представитель региональной администрации.

Вместе с тем врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник отметил, что все заявления украинских властей о возврате Крыма военным путем делаются исключительно ради пиара.

«Это больше все же пиар, попытка поднять какой-то моральный дух для вооруженных формирований Украины, радикально настроенной части общества. К реальным действиям это вряд ли приведет», — сказал Пушилин. Он добавил, что спецоперация фактически сорвала намерения Киева по военному возврату Крыма, и сейчас подобные действия нереализуемы.

The Wall Street Journal 24 февраля сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией. Кроме того, Германия, Франция и Великобритания предлагали заключить пакт между Украиной и НАТО, чтобы склонить Киев к переговорам.

Сам Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры с Москвой невозможны без возвращения всех территорий и вывода российских войск. В сентябре 2022 года он подписал указ, запрещающий переговоры между Украиной и Россией, пока президентом последней остается Владимир Путин.