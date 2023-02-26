«Мы еще к этому придем». В Вашингтоне снова заговорили о статусе Крыма

Власти США не исключают пересмотра вопроса о принадлежности Крыма в будущем. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.
«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — сказал он.
По мнению Салливана, Киеву сейчас нужно думать не о возвращении полуострова, а сосредоточиться на краткосрочных целях, чтобы получить преимущество на поле боя при поддержке США и союзников. При этом советник Байдена отметил, что в конечном счете эти успехи должны привести к полному восстановлению территориальной целостности Украины.
«То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов», — пояснил он.
Отвечая вопрос на участии Вашингтона в обсуждении будущего статуса Крыма, Салливан заметил, что Белый дом не намерен обсуждать вопросы суверенитета третьих стран. Приоритетной целью США сейчас он считает способствование началу мирных переговоров между Москвой и Киевом.
До этого в воскресенье, выступая в эфире CNN, представитель Белого дома не смог дать однозначный ответ на вопрос о поддержке США, если Украина решиться вернуть Крым военным путем.
«Я не могу ответить ни «да», ни «нет» на вопрос о гипотетическом развитии событий. В настоящий момент президент Зеленский сосредоточен на том, чтобы укрепить свои позиции на поле боя, укрепить позиции за столом переговоров в будущем», — заметил Салливан.
Ранее 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram написал, что возвращение Крыма поможет установить мир в стране.
«Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», — написал глава государства.
В ответ на это глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
«Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что — подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов», — сказал Константинов РИА Новости.
Параллельно с этим замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что весной ВСУ будут готовы к контрнаступлению на южном направлении.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ сказал, что все подобные заявления являются популистскими и рассчитаны, в первую очередь, на западную аудиторию, чтобы страны НАТО продолжали снабжать Украину оружием.
С начала 2023 года Зеленский и другие украинские чиновники несколько раз заявляли, что готовятся вернуть Крым военным путем. А также отмечали, что возвращение полуострова является непременным условием для начала мирных переговоров. На прошлой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон поддерживает Киев в их намерении наносить удары по российским военным объектам в Крыму, поскольку считает их законными целями.
С начала спецоперации ВСУ неоднократно предпринимали атаки как по военным, так и по мирным объектам в Крыму. В основном удары осуществлялись с помощью беспилотников. Одна из самых крупных атак произошла 29 октября 2022 года — порт Севастополя был атакован морскими беспилотниками-камикадзе. Были повреждены три российских корабля.
В ноябре-декабре прошлого года было предпринято, как минимум, шесть попыток атаковать объекты на полуострове с помощью дронов. Все они были сбиты на подлете. 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили над Черным морем два БПЛА.