«Мы еще к этому придем». В Вашингтоне снова заговорили о статусе Крыма

Статус Крыма и его принадлежность может быть пересмотрена в будущем, заявили в Белом доме. Однако сейчас Киеву стоит решить краткосрочные задачи и завоевать преимущество в конфликте с Россией. Только тогда, сев за стол переговоров, можно будет обсуждать принадлежность полуострова, считают в США. Несмотря на это Зеленский 26 февраля заявил, что мир на Украине возможен только после возвращения Крыма. На самом полуострове сообщили, что украинский президент посетит регион только для подписания капитуляции.

Власти США не исключают пересмотра вопроса о принадлежности Крыма в будущем. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — сказал он.

По мнению Салливана, Киеву сейчас нужно думать не о возвращении полуострова, а сосредоточиться на краткосрочных целях, чтобы получить преимущество на поле боя при поддержке США и союзников. При этом советник Байдена отметил, что в конечном счете эти успехи должны привести к полному восстановлению территориальной целостности Украины.

«То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов», — пояснил он.

Отвечая вопрос на участии Вашингтона в обсуждении будущего статуса Крыма, Салливан заметил, что Белый дом не намерен обсуждать вопросы суверенитета третьих стран. Приоритетной целью США сейчас он считает способствование началу мирных переговоров между Москвой и Киевом.

До этого в воскресенье, выступая в эфире CNN, представитель Белого дома не смог дать однозначный ответ на вопрос о поддержке США, если Украина решиться вернуть Крым военным путем.

«Я не могу ответить ни «да», ни «нет» на вопрос о гипотетическом развитии событий. В настоящий момент президент Зеленский сосредоточен на том, чтобы укрепить свои позиции на поле боя, укрепить позиции за столом переговоров в будущем», — заметил Салливан.

Ранее 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram написал, что возвращение Крыма поможет установить мир в стране.

«Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», — написал глава государства.

В ответ на это глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

«Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что — подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов», — сказал Константинов РИА Новости.

Параллельно с этим замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что весной ВСУ будут готовы к контрнаступлению на южном направлении.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ сказал, что все подобные заявления являются популистскими и рассчитаны, в первую очередь, на западную аудиторию, чтобы страны НАТО продолжали снабжать Украину оружием.

С начала 2023 года Зеленский и другие украинские чиновники несколько раз заявляли, что готовятся вернуть Крым военным путем. А также отмечали, что возвращение полуострова является непременным условием для начала мирных переговоров. На прошлой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон поддерживает Киев в их намерении наносить удары по российским военным объектам в Крыму, поскольку считает их законными целями.

С начала спецоперации ВСУ неоднократно предпринимали атаки как по военным, так и по мирным объектам в Крыму. В основном удары осуществлялись с помощью беспилотников. Одна из самых крупных атак произошла 29 октября 2022 года — порт Севастополя был атакован морскими беспилотниками-камикадзе. Были повреждены три российских корабля.

В ноябре-декабре прошлого года было предпринято, как минимум, шесть попыток атаковать объекты на полуострове с помощью дронов. Все они были сбиты на подлете. 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили над Черным морем два БПЛА.