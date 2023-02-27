Казахстан закрыл торговое представительство в России

Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России. Министерство торговли республики сообщило, что такое решение связано с оптимизацией работы госорганов. По данным ведомства, сейчас для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы на российском рынке. Москва не собирается в ответ закрывать свое представительство в республике.

Казахстан закрыл свое торговое представительство в России, следует из текста постановления правительства страны «О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан». Постановление начинает действовать со дня его подписания.

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — сказано в документе.

Решение о закрытии торгового представительства было принято еще 1 февраля. Министерство торговли и интеграции Казахстана объяснило его «оптимизацией работы государственных органов» и высоким уровнем взаимного сотрудничества с Россией.

В ведомстве указали, что в настоящее время для казахстанского бизнеса существуют все институциональные условия для работы на российском направлении. В связи с этим сотрудников торгпредства направят для усиления дипломатического присутствия Астаны в других странах.

Соглашение об учреждении представительств Россия и Казахстан заключили в октябре 1992 года. Торговое представительство Казахстана в РФ открылось в 2009 году в Москве, у него также есть отделение в Казани. Обязанности торгового представителя республики в России выполняет Дамир Адильбеков.

Торгпредство помогает казахстанскому бизнесу работать на российском рынке и привлекать зарубежные инвестиций в Казахстан.

Сотрудничество продолжится

Вице-премьер и министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев объяснил решение о закрытии представительства оптимизацией. По его словам, работа в рамках Евразийской экономической комиссии позволяет странам полноценно взаимодействовать.

«Там представленность Казахстана достаточная, есть компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть вопросы, находясь в Москве», — отметил Жамаубаев.

Он напомнил, что в Москве работает посольство Казахстана и численность его сотрудников достаточная, чтобы решать необходимые вопросы.

Министерство торговли Казахстана заверило, что решение о закрытии торгпредства не повлияет на развитие торгово-экономического сотрудничества в целом.

«Работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО «Центр развития торговой политики QazTrade, которая выстроена во всех крупных городах и регионах», — рассказали в ведомстве.

Там также напомнили, что Россия — основной торгово-экономический партнер республики, а в Казахстане действует порядка 8 тыс. компаний с российским участием и 3 348 совместных предприятий.

Торгпредство РФ в Казахстане продолжит работу

Российская сторона не планирует закрывать свое торговое представительство в республике в ответ на действия Казахстана, заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такой вопрос не обсуждается и не обсуждался, — сказала она. — Есть понимание, что это решение казахстанских властей не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в Казахстане».

По словам представителя МИД РФ, обязательства по реализации соглашения о взаимном учреждении представительств будут выполняться в полном объеме. Она также пообещала, что российские власти будут использовать «все имеющиеся межгосударственные механизмы для создания необходимых условий российскому бизнесу в работе на казахстанском направлении».

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 3 февраля призвал не драматизировать закрытие казахстанского торгового представительства.

«Совершенно не нужно драматизировать, потому что каждая страна сама определяет, как ей выстраивать структуру отношений. <...> Это их решение, и уверен, что оно нацелено на то, чтобы сделать отношения еще более эффективными», — сказал Оверчук.

Товарооборот между Россией и Казахстаном за январь — ноябрь 2022 года составил $23,6 млрд, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ($22,1 млрд).