Русские в Казахстане: почему межнациональная рознь в республике – фейк

В последнее время в информационном пространстве Казахстана и вне его участились случаи вбросов, дискредитирующие политику властей страны и проживающих в ней граждан разных национальностей. Чаще всего сомнению подвергаются дружеские отношения казахов и этнических русских, однако факты говорят об обратном – русский был и остается одним из государственных языков в Казахстане, для русскоязычного населения доступны школы и другие социальные службы, а свобода вероисповедания защищена законом. Эксперты также полагают, что сообщения о наличии розни – лишь попытка поссорить народы, которым нечего и незачем между собой делить.

Многонациональный Казахстан

Казахстан является многонациональным государством. По данным последней переписи населения 2021 года в Казахстане помимо казахов, которые являются титульной нацией, проживают представители 130 других национальностей. При этом казахи составляют большую часть населения (70,4%), за ними следуют русские – 15,5%, а доля других этносов существенно ниже, несмотря на их число. По данным Бюро национальной статистики на начало 2022 г. в Казахстане проживало 3,4 млн русских, что составляет порядка 18% населения страны, а граждан славянских национальностей — порядка 19,5%.

В Казахстане, как и в любом другом государстве иногда вспыхивают конфликты между гражданами страны разной национальности, однако чаще всего речь идет о ссорах на социально-бытовой почве, где вопрос этноса не имеет значения. Тем не менее, в последние годы в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения о якобы имеющем место притеснении русских в Казахстане. Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов уверен, что если конфликты и есть, то они носят единичный характер и раздуваются до несоразмерных масштабов в СМИ с вполне конкретными целями.

«Те или иные виды социальной напряженности есть во всех странах, в том числе в российских регионах, вопрос только в количестве. Безусловно, любое событие негативного ряда максимально раздувается и окрашивается иноагентской западной прессой, но говорить о том, что такие события в Казахстане, как притеснение русскоязычных или борьба с русским языком, либо другие проявления розни, являются частью государственной стратегии или общественного большинства будет ложью. Однако господа из западных СМИ и прочих транслируют эту позицию именно так», — констатирует он.

На самом деле, как признает Асафов, есть определенные сложности, в том числе внутри казахстанского общества, но говорить о том, что они имеют некий серьезный массовый характер не приходится.

«Мы помним эпизод с патрулями на тему русского языка и ряд достаточно резких заявлений со стороны представителей казахстанской власти, но эти вопросы урегулированы, в том числе на высшем уровне, выводы сделаны, решения приняты, и сказать, что там процветает тотальная бытовая русофобия нельзя, хотя, конечно, отдельные эпизоды есть», — полагает эксперт.

Главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян, в свою очередь, полагает, что у слухов о якобы имеющей место розни могут быть и другие причины.

«Информационные вбросы про дискриминацию русскоязычных граждан в Казахстане появились на фоне принятых властями республики мер по ограничению притока релокантов из РФ в части режима нахождения в Казахстане и получения гражданства республики. Данные ограничения были введены республикой для фиксации и без того немалого притока россиян и постепенной их адаптации к казахстанскому обществу. Кроме того, Казахстан ни в коей мере не хотел бы испортить отношения с Россией, невольно отвлекая кадровые и финансовые ресурсы из РФ. В этой связи массирование слухов о межэтнических противоречиях, как ни странно, отвечает интересам РФ и Казахстана с учетом текущей обстановки», — рассуждает она.

При этом необходимо отметить, что у русских и казахов есть масса причин, исключающих рознь по национальным вопросам — выстроенные политические и экономические отношения между двумя государствами, множество межнациональных браков, союзов и родственных связей и, наконец, самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница между странами (7 598,8 км).

«Разрушится страна разобщения, устоит страна объединения»

У казахов есть поговорка: Бірлігі жоқ ел тозар, бірлігі күшті ел озар (Разрушится страна разобщения, устоит страна объединения). Следуя этому принципу, русские и казахи не спешат ссориться и делать выводы, услышав очередное заявление о конфликте, а пытаются в нем разобраться – зачастую фактчекингом занимаются как раз иммигранты из России. Например, приехавший в Казахстан Михаил Будвинский для своего YouTube-канала снял серию интервью с жителями казахстанской столицы, чтобы выяснить истинное отношение казахов к русским.

В видео российского блогера казахи единодушны в своем мнении, причем сам Будвинский уверен, что не услышал бы другой позиции, даже если бы опрашивал жителей Астаны неделю или больше.

«Ко всем мы одинаково и хорошо относимся. У нас в Казахстане гостеприимство – это в первую очередь... Жилье вначале подорожало, сейчас снова все стало нормально. Во-вторых, у нас нет русофобии. Может и бывает где-то, но такие отдельные индивидуумы есть везде», — отметил житель Астаны, ставший собеседником блогера.

Другой казахстанец, к которому обратился блогер, также заметил, что сложные жизненные ситуации бывают в каждой стране.

«Если сюда приехал русский человек, надо к этому отнестись с добром, а не быть расистом, потому что все мы на одной планете живем. Земля круглая, надо друг другу помогать. Это же наши братья. У нас же огромная граница общая», – объяснил свою позицию молодой человек.

О доброжелательном и толерантном отношении, с которым жители Казахстана встречают приезжих, пишут и россияне в Telegram-каналах «Релокация в Казахстан», «Алмайти» и других.

Помимо впечатлений и мнений, можно обратиться к фактам. В Казахстане действует официальная политика трехъязычия. Официальным государственным языком является казахский, у русского языка равный статус в качестве языка межнационального общения, а английский считается языком успешной интеграции в мировую экономику. Следует признать, что в информационном поле Казахстана не раз появлялись сообщения о том, что якобы отдельные граждане страны и даже депутаты парламента призывали отказаться от русского языка и даже запустили петицию по поводу данного вопроса, однако действительности они не соответствуют.

Статус официального русского языка закреплен и Конституцией РК. И как отметил председатель ОЮЛ «Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций», экс-министр по ЧС Владимир Божко, выступая на расширенном заседании республиканского Совета Ассамблеи народа Казахстана по обсуждению послания главы государства, недавно переизбранный президент Касым-Жомарт Токаев дал четкую позицию государства по вопросу изучения в школах казахского и русского языков.

«Этот призыв должен побудить граждан и систему образования РК к всемерному усилению работы по освоению языков. Негоже соглашаться с ситуацией, когда ученики за 10 лет в школе не овладевают казахским языком, а в аулах ребята теряют навыки общения на русском языке», – считает Божко.

Согласно данным Бюро по нацстатистике РК на начало 2021/2022 учебного года в стране насчитывалось более 7,5 тыс. школ, из них более 1,2 тыс. – русскоязычные и более 2,4 тыс. – со смешанным языком обучения.

«Нужно отметить, что доля русских в Казахстане в последние годы остается в стабильном коридоре и существенного изменения демографической ситуации не ожидается. Подобное стало возможным в первую очередь благодаря оптимальной языковой политике. Усиление позиций государственного языка является объективным процессом, однако популяризация казахского языка не означает автоматического отказа от использования русского языка. Сохраняется возможность обучения на русском для получения среднего и высшего образования», — комментирует ситуацию эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик.

Власть, религия и общие ценности

Этнические русские есть и в высших эшелонах власти Казахстана. Такая практика сложилась еще со времен советского периода, когда в республиках СССР соблюдалось незыблемое правило: если руководитель имеет титульную национальность, то его заместитель в обязательном порядке должен быть русской национальности, и наоборот. Так происходит и сегодня. К примеру, главой правительства Казахстана является Алихан Смаилов, а его первым заместителем – Роман Скляр. Министерство по чрезвычайным ситуациям возглавляет Юрий Ильин.

Есть этнические русские и в парламенте РК, где также сохраняется правило паритета. Так, к примеру, председателем Сената парламента РК является Маулен Ашимбаев, а его заместителем – Ольга Перепечина, хватает этнических русских и среди депутатов. Есть основания полагать, что сохранение паритета в должностях и присутствие этнических русских будет и в обновленном Мажилисе парламента РК.

Присутствуют этнические русские и в органах власти на местных уровнях. К примеру, должность главы Зыряновского района ВКО занимает Анатолий Ракульцев, а аким Аккольского района Акмолинской области – Юрий Курушин, и это не единичные примеры.

Интересы русского населения Казахстана в общественном поле и диалоге с госорганами представляют несколько общественных объединений. Например, «Республиканское славянское движение Лад», которое действует с 26 сентября 1992 года, ведет культурно-просветительскую и политическую деятельность, участвует в выдвижении и поддержке кандидатов в депутаты парламента и местные органы управления. Организация насчитывает около 50 000 членов и имеет 24 филиала по стране.

Другая общественная организация «Русская община Казахстана» была создана для свободного и равноправного развития русского и других славянских этносов на территории Казахстана, сохранения своей культуры и самобытности. Есть и другие организации, к примеру Ассоциация учителей русских школ Казахстана, общественное объединение «Славянский культурный центр», «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» и так далее.

Что касается веры, то закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» от 11 января 2022 года сохраняет право каждого человека на свободу убеждений, гарантирует равноправие граждан независимо от их вероисповедания, признает культурную и историческую ценность религий, сочетающихся с духовным наследием народов Казахстана. Также государством поддерживается межконфессиональное согласие, религиозная толерантность и уважение религиозных убеждений граждан.

«Астана заинтересована в релокации бизнеса в особенности промышленных предприятий, у которых возникли сложности с операционной деятельностью в России. Для того, чтобы учесть текущие реалии в ноябре прошлого года в стране была принята Концепции миграционной политики Казахстана на 2023-2027 гг.», — отмечает Лидия Пархомчик.

По словам эксперта, дополнительные меры мониторинга миграционных процессов не изменили того факта, что Казахстан остается привлекательным местом для трудовой миграции среди стран ЕАЭС и РФ, в частности. Нагнетание межнациональных противоречий остается контрпродуктивным по своей сути и противоречит стратегическим интересам РК, заключила она.

Таким образом, ни казахи, ни коренные русские, ни приехавшие в страну и намеревающиеся остаться в республике не заинтересованы в разного рода конфликтах или разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. Однако не исключено, что проявление попыток внести раскол между казахами и русскими, попытки дестабилизации ситуации в Казахстане имеют общие истинные причины, которые, в конечном счете, кроются вовсе не в этнических, а скорее в геополитических факторах.