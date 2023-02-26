«В Китае должны учитывать последствия». Вашингтон требует от Пекина не поставлять оружие Москве

США снова предупреждают Китай о последствиях, если Пекин решится на поставки оружия и боеприпасов России. На этот раз советник Белого дома Джейк Салливан заявил, что КНР потерпит «реальные издержки» от такого шага. При этом он не конкретизировал о последствиях. В последние недели Вашингтон и Пекин практически ежедневно пикируются на тему отправки военной помощи России. В КНР советовали США «не перекладывать вину», поскольку именно Вашингтон поставляет летальное оружие для ВСУ.

Китай будет терпеть «реальные издержки», если решится оказывать военную помощь России для ведения вооруженных действий на Украине. Об этом в эфире CNN заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

«На самом деле, с нашей точки зрения, этот конфликт представляет для Пекина реальные сложности. И Пекину придется принимать собственные решения о том, как действовать, оказывать ли военную помощь. Но если он пойдет по этому пути, Китай испытает реальные издержки. И я думаю, что лидеры Китая учитывают это, когда принимают свои решения», — сказал Салливан.

Советник президента США добавил, что во время дипломатических контактов с КНР, американцы не опускаются до прямых угроз, а четко и конкретно обрисовывают последствия тех или иных действий со стороны Пекина. При этом Салливан подчеркнул, что такие встречи всегда проходят за закрытыми дверями.

Слова представителя Белого дома связаны с недавними заявлениями Вашингтона, что Китай якобы рассматривает возможности поставок вооружений и боеприпасов России.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли США поддерживать Украину на нынешнем уровне через год, Салливан не стал делать прогнозов. Он также отметил, что сейчас Киеву необходимы танки, БТР, БМП, артиллерия, системы ПВО, а вероятные поставки истребителей — вопрос «более позднего времени».

В отдельном комментарии для NBC News Салливан уточнил, что Вашингтон пока что не обладает информацией о фактах предоставления Китаем военной помощи России. При этом он добавил, что США продолжают наблюдать за ситуацией и рассчитывают, что в Пекине понимают последствия таких военных поставок.

Позже в воскресенье Белый дом сообщил, что не исключает встречу президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином в ближайшее время.

С осени 2022 года американские власти неоднократно указывали, что Москва и Пекин якобы ведут секретные переговоры о поставках вооружений. Эти заявления со стороны Вашингтона усилились в последние недели после инцидентов с китайскими метеорологическими зондами над территорией США.

В частности, 19 февраля госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США располагают данными, что Китай «рассматривает возможность передачи России летальной помощи». По словам дипломата, в поставки могут войти как боеприпасы, так и различные виды вооружений. Блинкен предупредил, что такой шаг только усилит напреженные отношения между Вашингтоном и Пекином.

При этом госсекретарь утверждал, что обладает сведениями об оказании Китаем нелетальной помощи России — поставках военной формы, бронежилетов и другого снаряжения для армии. Кроме того, США подозревают КНР в помощи в обходе антироссийских санкций.

Спустя неделю аналогичные заявления сделал директор ЦРУ Уильям Бернс. «Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставить летальное вооружение», — сказал глава спецслужбы. Он также подчеркнул, что пока у Вашингтона нет доказательств, что Пекин «перешел эту черту» и начал отправлять в Россию оружие и боеприпасы, добавив, что такое решение было бы «рискованной и неразумной ставкой» для Си.

25 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки, написал, что Китай может в ближайшем будущем передать Вооруженным силам РФ беспилотники и артиллерийские системы. А немецкий Der Spiegel перед этим сообщал о переговорах российских чиновников с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о поставках как минимум 100 дронов к апрелю.

МИД Китая в ответ призвал США прекратить «перекладывать вину и распространять дезинформацию». ОФициальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбин подчеркнул, что именно Вашингтон снабжает Украину оружием, что ведет к непрекращающейся эскалации конфликта.

В Кремле заявляли, что им нечего добавить к комментариям Пекина. В Киеве, впрочем, также отметили, что не располагают информацией о возможных поставках китайских вооружений России.