«Это большая ошибка». Байден не увидел угрозы применения ядерного оружия в выходе России из ДСНВ

Нет признаков того, что Россия после приостановки участия в ДСНВ решит запустить ядерное оружие или баллистические ракеты. Такого мнения придерживается американский президент Джо Байден. По его словам, такое решение было ошибкой, но вопрос решаем. Вслед за объявлением Россией этого шага, в Вашингтоне заявили о готовности вести переговоры по вопросу соблюдения ДСНВ.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News назвал приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «большой ошибкой».

«Не очень ответственно. Но я не считаю, что он [президент РФ Владимир Путин] думает о применении ядерного оружия или чего-то в этом роде», – добавил политик.

Байден уточнил, что выход Москвы из ДСНВ не означает обсуждение использования межконтинентальных ракет. По его словам, США не фиксируют изменения в статусе готовности ядерных сил России.

Американский лидер также уверен, что вопрос о приостановке участия России в соглашении, которое было заключено в 2010 году с США, можно решить.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс выразил надежду на то, что Россия изменит свое решение.

«Мы надеемся, Россия изменит свой курс, это не только в наших интересах, в интересах России, но и стран по всему миру», – сказал дипломат на брифинге.

Он подчеркнул, что странам нужно ответственно подойти к работе по этой теме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США «готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях».

По его словам, Вашингтон также будет «внимательно наблюдать за тем, что Россия делает в действительности». Блинкен заявил, что американская сторона готова обеспечить безопасность своей страны и ее союзников.

Объявление Россией о приостановке ДСНВ

21 февраля во время послания Федеральному собранию Путин объявил: «Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях». Он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения, а лишь приостанавливает свое участие в нем.

Прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о возвращении работы в рамках ДСНВ, России стоит понять, на что претендуют Франция и Великобритания как члены НАТО, заявил политик. Он обратил внимание, что нужно также решить, как будут учитываться их стратегические арсеналы.

«То есть совокупный ударный потенциал альянса. Они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. Ну и слава богу. Давайте, мы не против. Не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки», – пояснил он.

Путин утверждает, что в Вашингтоне задумываются о возможных испытаниях оружия массового уничтожения, США продолжают разрабатывать новые типы ядерных боеприпасов. По его словам, это происходит из-за того, что гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов истекают.

22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили решение Путина, о чем сообщили в своих Telegram-каналах.

В Совфеде поддержали идею единогласно. «За» проголосовали 157 человек. Среди сенаторов не нашлось противников или воздержавшихся.

«Причиной приостановки Договора между Россией и США стало невыполнение обязательств американской стороны в рамках документа», — говорится в пояснительной записке.

В Госдуме отметили, что причиной приостановления участия России в ДСНВ стало «целенаправленное невыполнение США своих обязательств по договору в указанной сфере деятельности».

«Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положения Договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность», – указывается в пояснительной записке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул в своем Telegram-канале, что в «вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим».

«Сложившаяся обстановка – итог внешней политики Вашингтона. Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов» – уверен депутат.

Обвинение в адрес США поступило и от российского МИДа.

«Крайняя степень враждебности Вашингтона, нагнетаемая им конфронтация и открыто взятый курс на злонамеренную эскалацию конфликта на Украине и вокруг нее создали для нас принципиально иную обстановку в области безопасности», – подчеркивается в сообщении ведомства.

По данным ведомства, «США открыто стремятся нанести России «стратегическое поражение», а подстегиваемая Вашингтоном напряженность выходит далеко за рамки украинского кризиса». Утверждается, что США пытаются навредить России «на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира».

МИД считает, что есть все основания полагать, что политика американской стороны направлена на подрыв нацбезопасности, что «прямо противоречит преамбуле ДСНВ».

В Минобороны России 22 февраля подчеркнули, что Москва продолжит соблюдать ограничения, которые прописаны в ДСНВ.

«Минобороны РФ активно отслеживает деятельность США по выполнению своих обязательств. Соответствующие меры принимаются, и они были озвучены президентом РФ по наращиванию потенциала сил ядерного сдерживания и по принятию на вооружение новых видов СНВ», – рассказал на заседании Совета Федерации первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин.

Он подчеркнул, что на период паузы будет соблюдаться и «процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США».

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия также будет придерживаться соглашения об уведомлении о запусках баллистических ракет для поддержания стратегической стабильности.

В ООН после приостановки участия России в ДСНВ заявили о том, что недопустимо применять ядерное оружие. По словам генсека организации Антониу Гутерриша, «необходимо отойти от этой черты». Он считает, что «звучат угрозы применения ядерного оружия». Халатность в этом вопросе, подчеркнул Гутерриш, «лишь усугубит кризис, нарушив принципы, заложенные в Уставе ООН».

ДСНВ был подписан в Праге в 2010 году между на тот момент президентом России Владимиром Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой. Это соглашение заменило ДСНВ от 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

В 2021 году Москва и Вашингтон продлили срок действия договоренностей на пять лет на тех же условиях.