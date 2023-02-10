«Стремится нанести ущерб России»: в МИД РФ ответили на возможное размещение «гиперзвука» в Японии

Россия не собирается продолжать диалог о заключении мирного договора с Японией, которая считает, что острова южной части Курильской гряды принадлежат ей. Об этом решении Москвы напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Токио занимает «откровенно недружественные позиции». В частности, Захарова подняла вопрос об изменении ситуации в области безопасности в случае размещения ракет США на островах Японии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что тема возможного заключения мирного договора с Японией закрыта для Москвы. Об этом она сказала на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства.

Санкции против России

Захарова напомнила, что 21 марта прошлого года внешнеполитическое ведомство России четко обозначило свою позицию. Она состоит в том, что Москва не собирается продолжать переговоры с Токио по заключению мирного договора, так как Япония занимает «откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам» России.

Весной 2022 года Япония присоединилась к западным санкциям из-за спецоперации России на Украине. В частности, Токио ввел ограничения против российского Центробанка и российского президента Владимира Путина. Кроме того, блокировке подверглись активы банков ВЭБ, Промсвязьбанк и «Россия». Япония также лишила Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В ответ на это Россия заявила, что прекращает переговоры с японской стороной о том, чтобы наладить совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах. Кроме того, Москва прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы. Российская сторона также заблокировала продление статуса Японии как партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», – говорилось в сообщении ведомства.

В японском посольстве заявили РБК, что ответные меры Москвы «крайне прискорбны и абсолютно неприемлемы».

Дипломаты подчеркнули, что переговоры необходимы для реализации Совместной декларации Японии и СССР. Документ, в свою очередь, «является международным обязательством, подписанным двумя странами».

В диппредставительстве Японии в России считают, что решение Москвы прекратить совместную хоздеятельность, которая продолжается уже более 30 лет, неприемлемо.

«Односторонняя приостановка такой деятельности является сильным пренебрежением чувствами бывших жителей островов и их семей», – полагает японская сторона.

Размещение ракет США в Японии

Во время брифинга 10 февраля Мария Захарова предупредила, что размещение гиперзвуковых ракет США на территории Японии будет означать для России «качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которые будут иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность».

4 февраля издание Sankei Shimbun сообщило, что Вашингтон запросил у Токио согласие на размещение на так называемой «первой островной цепи» разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk.

США обосновали свою просьбу желанием обеспечить в регионе равновесие сил с КНР.

Издание пишет, что Япония якобы готова принять предложение американских партнеров. Место расположения ракет еще не определено, но СМИ со ссылкой на представителя японского правительства указывает, что предположительно это будет «остров Кюсю и другие места». От этого острова до Приморского края по прямой около 1,5 тыс. км.

Предполагается, что гиперзвуковые ракеты будут способны преодолеть расстояние более 2,7 тыс. км, а крылатые ракеты Tomahawk, могут поразить цель, которая находится в 1,6 тыс. км.

О каком договоре между Россией и Японией идет речь

С середины прошлого века Москва и Токио вели переговоры, чтобы выработать мирное соглашение по итогам Второй мировой войны. После окончания боевых действий все Курильские острова были включены в состав СССР, но Токио оспаривает принадлежность южной части архипелага – Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. Это является основным препятствием к поиску компромисса.

Российские дипломаты неоднократно обращали внимание, что суверенитет Москвы над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

В связи с конфликтом интересов японские власти ввели термин «незаконная оккупация» в отношении южной части Курильских островов. В 2018 году формулировка была включена в текст итогового заявления участников ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».