«Поддержка, а не участие в войне»: что Берлин ответил Путину о поставках танков

Немецкие власти приняли к сведению слова Владимира Путина о поставках танков Украине и о том, что у Москвы найдется, чем на это ответить. В Берлине отрицают, что снабжение Киева оружием и бронетехникой делает ФРГ стороной конфликта и ведет к его эскалации. Накануне аналогичное заявление сделал и Париж.

Немецкое правительство приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о поставках танков Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Федеральное правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента», — ответил Хебештрайт на соответствующий вопрос, заметив, что поставками оружия западные страны лишь помогают Киеву защищаться.

При этом спикер правительства Германии подчеркнул, что отправка вооружений не делает Берлин одной из сторон конфликта на Украине.

«Эти поставки — поддержка, а не участие в войне. И это, безусловно, российскому президенту совершенно известно», — сказал Хебештрайт.

Его также спросили, повлияет ли нынешняя позиция ФРГ на контакты руководства двух стран. По словам представителя кабмина, несмотря на поставки танков Украине, канцлер Олаф Шольц намерен продолжать телефонные переговоры с Путиным.

«Канцлер говорил в том числе вчера в Марбурге, что собирается созваниваться с российским президентом в ближайшие недели. Для канцлера важно сохранять такой контакт», — резюмировал Хебештрайт.

Похожее заявление накануне сделали и в МИД Франции. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова уже назвала абсурдной логику французского президента Эммануэля Макрона, который не считает возможную поставку Киеву истребителей эскалацией конфликта.

В ответ на это в Париже также, как и в Берлине, подчеркнули, что Франция и ее партнеры по НАТО не являются стороной украинского конфликта.

«Как мы очень четко повторили, мы не воюем с Россией. Партнеры по НАТО не воюют с Россией. Наблюдается эскалация только со стороны России», — заявил представитель МИД Франции вечером 2 февраля.

В четверг Путин посетил Волгоград, где выступил на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы. В своем выступлении он заявил, что Россия, как и в годы Великой Отечественной войны, противостоит немецким танкам.

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — сказал президент России.

Он добавил, что Москва не посылает свою бронетехнику к границам тех стран, которые «втягивают Европу в новую войну с Россией».

«Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть, чем ответить, применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — заявил Путин.

Позже в Кремле пояснили, что президент имел в виду под словами «у нас есть, чем ответить».

«По мере того как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции», — сказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Поставки Украине немецких танков Leopard 2 активно обсуждались с ноября. Первыми о готовности отправить бронетехнику заявили польские власти. Позже Норвегия и Испания подтвердили, что также могут поставить Киеву стоящие у них на вооружения танки. Однако для этого было необходимо одобрение со стороны Берлина, который дал его не сразу.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

15 января британское правительство объявило о намерении отправить на Украину 14 танков Challenger 2. 25 января американский президент Джо Байден сказал, что в течение нескольких месяцев США поставят украинской армии 31 танк Abrams. Сразу после этого немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия направит ВСУ 14 танков Leopard 2. Следом последовали аналогичные заявления от других стран.

Как говорил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, страны НАТО и ЕС в общей сложности сообщили о намерении поставить более 320 танков иностранного производства. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что задержки в отправке бронетехники могут дорого обойтись стране. «Если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, будет слишком поздно», — говорил Зеленский.

В Москве несколько раз подчеркивали, что танки стран НАТО на Украине станут законной целью для российских войск, как и любое другое западное оружие. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что иностранные танки будут «буквально перемолоты». После сообщений о предстоящей отправке Киеву Leopard 2 и Abrams сразу несколько российских регионов объявили о вознаграждении за захват или уничтожение немецкой и американской бронетехники. Суммы предлагаемых ими выплат доходят до 10 млн рублей.