«Банды разгромлены, главари уехали, остались мелкие криминальные группки»

Российский посол в Банги Александр Бикантов заявил, что армия Центральноафриканской Республики смогла разгромить большую часть бандформирований благодаря российским инструкторам, находящимся в стране. Сейчас там находятся более 1,8 тыс. инструкторов, но власти страны уже подали в Совет Безопасности ООН заявку на увеличение контингента. В декабре из ЦАР вышли 130 последних французских военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Армия Центральноафриканской Республики при поддержке инструкторов из России смогла разгромить большую часть незаконных вооруженных формирований в стране, заявил посол России в Банги Александр Бикантов в интервью РИА Новости.

«В результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и, по сути, превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием», — сказал дипломат и добавил, что главари бандформирований давно уехали за границу.

По словам Бикантова, власти страны высоко оценивают уровень подготовки военнослужащих ЦАР, сотрудников полиции и жандармерии российскими инструкторами. В общественном мнении «существует консенсус», что именно РФ смогла предотвратить госпереворот и неизбежно последующую за ним гражданскую войну.

«Недавно в личной беседе со мной премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил: «Настоящие друзья познаются в беде», имея в виду нашу страну», — отметил посол.

В настоящее время в ЦАР находятся более 1,8 тыс. инструкторов из России. Власти страны недавно направили заявку в Совет Безопасности ООН, чтобы еще больше увеличить их число.

Ранее администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность в связи с «ростом активности» ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в частности в ЦАР. Как указывало издание Politico, там бойцов компании якобы привлекают для «борьбы с антипутинскими настроениями и защиты государственных интересов в горнодобывающей промышленности с помощью войск и оружия». Вашингтон опасается, что ЧВК может повлиять на внутреннюю ситуацию в странах, в которых у Соединенных Штатов есть свои политические интересы.

«Правительство США обеспокоено тем, насколько «Вагнер» вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушая права человека и отнимая полезные ископаемые», — заявил газете высокопоставленный чиновник американской администрации.

Вывод французской миссии

Бикантов рассказал также, что власти ЦАР рассматривают вывод французской миссии как этап завершения эпохи неоколониализма. «Произошло историческое событие — Франция окончательно вывела остатки своего воинского контингента. Речь идет об относительно небольшой логистической миссии», — заявил дипломат.

«Центральноафриканцы рассматривают вывод французской логистической миссии как начало конца эпохи французского неоколониализма», — сказал он.

В 2021 году власти Франции заявили, что правительство ЦАР участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит РФ, и приняли решение приостановить военное сотрудничество. В декабре 2022-го последние 130 французских военных покинули ЦАР.

«Что касается вопроса о влиянии на обстановку в стране, в комментариях экспертов мы не сталкивались с оценками, что прекращение долголетнего французского военного присутствия в ЦАР каким-либо образом отразилось на ситуации в сфере безопасности», — отметил российский посол.

Французы в рамках миссии MISLOG-B отвечали за материально-техническое обеспечение базы в Банги. Этот центр используют члены учебной миссии ЕС и Многопрофильной миссии ООН.

В декабре в Банги было совершено покушение на директора «Русского дома» Дмитрия Сытого. В его офисе взорвалась посылка с бомбой, он был тяжело ранен. При осмотре места происшествия полиция нашла записку со словами «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки». МИД Франции назвал случившееся «результатом работы российской пропаганды». Российский МИД в ответ вызвал французского посла и вручил ему ноту протеста.

ЦАР до 1960 года была французской колонией.

Экспорт алмазов

Несмотря на некоторую стабилизацию политической обстановки, ЦАР по-прежнему остается в числе беднейших стран мира. По словам российского посла, Москва стремится оказывать содействие партнерам в решении вопроса в рамках Кимберлийского процесса (организация борется с нелегальной добычей камней и последующей их продажей для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок).

Бикантов рассказал, что РФ будет помогать ЦАР легализовать экспорт центральноафриканских алмазов. «Доходы от продажи алмазов позволили бы Банги решить существующий комплекс социальных и финансовых проблем», — указал он.

Дипломат также подчеркнул, что и в Банги, и в Москве считают, что существующий режим эмбарго является несправедливым. «Некоторые крупные игроки настроены решительно против наращивания объемов алмазного сырья из ЦАР на мировом рынке. Они в большей степени заинтересованы в росте доли искусственных алмазов», — полагает он.

У России есть интерес к партнерству и в других сферах — например, в сельском хозяйстве, энергетике и горнодобывающей промышленности, отметил посол. «Однако философия долгосрочных вложений требует учета широкого спектра факторов», — добавил он.

В Центральноафриканской Республике продолжается активная борьба с исламским терроризмом, в 2012 году противостояние перешло в открытую войну. В феврале 2018 года власти страны и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение. По состоянию на февраль 2022 года под контролем правительства находилось 95% территории.