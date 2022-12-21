«Неуместно и цинично». В Москве отреагировали на обвинения главы МИД Франции в пропаганде

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала пропагандой записку с угрозами «от всех французов», найденную на месте покушения на Дмитрия Сытого — главу «Русского дома» в ЦАР пытались убить в прошлую пятницу. Российский МИД в ответ вызвал французского посла и вручил ему ноту протеста. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что цинично и неуместно говорить о пропаганде, когда россиянин после покушения все еще в тяжелом состоянии находится в больнице.

Что сказали в МИДе

Российское министерство иностранных дел вызвало французского посла Пьера Леви и вручило ему ноту протеста из-за высказываний главы МИД Франции Катрин Колонна по поводу покушения на генерального директора «Русского дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание французского посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении «пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны неких российских частных военных структур», — говорится в сообщении.

В МИДе указали на неуместность и циничность комментариев Колонна в то время, когда пострадавший в результате покушения российский гражданин до сих пор находится в больнице.

«Призываем французские власти воздержаться от неоколониального подхода при работе в регионе, проявляющегося в указывании африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать, нагнетании антироссийской истерии и создании атмосферы враждебности в отношении российских представителей и специалистов, осуществляющих свою деятельность в стране по приглашению законных властей ЦАР», — добавили в министерстве.

Что сказала Колонна

После взрыва в кабинете Дмитрия Сытого в столице ЦАР Банги 16 декабря была опубликована фотография с места происшествия. На ней была отчетливо видна записка, оставленная Сытому неизвестными злоумышленниками. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — говорилось в записке на узком листе бумаги.

Еще до публикации этой фотографии российский бизнесмен Евгений Пригожин, который основал «Группу Вагнер», занимающуюся вопросами безопасности в ЦАР, также сообщал, что глава «Русского дома» получал записку с угрозами.

После публикации фотографии с запиской министр иностранных дел Катрин Колонна во время командировки в марокканскую столицу Рабат заявила, что сообщение с угрозами Сытому — выдумка российской пропаганды.

«Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — сказала Колонна.

Что случилось в ЦАР

Покушение на Дмитрия Сытого произошло в прошлую пятницу. Глава «Русского дома» получил от службы DHL посылку со взрывчаткой, которая сдетонировала у него в руках. Мужчина получил серьезные ранения — его контузило, он потерял много крови. Сейчас Сытый в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, однако жизни ничего не угрожает.

Полиция Центральноафриканской Республики назвала произошедшее терактом. Глава ведомства Бьенвеню Зокуэ рассказывал, что Сытый уже получал похожие угрозы и раньше и обращался в связи с этим к властям страны.

В МИД РФ заявили, что покушение было совершено, чтобы «помешать деятельности «Русского дома» в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами».

Посол ЦАР Москве Леон Додону-Пунагаза выразил уверенность, что записку с угрозами могли оставить «только французы».

«То, что Колонна говорит, что это русская пропаганда — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Она не верит официальной съемке, тому, что было опубликовано в газетах, это вообще ужас», — заявил руководитель дипмиссии.

Евгений Пригожин в свою очередь сообщил, что за покушением на главу «Русского дома» стоят США, а Франция в данной ситуации использовалась втемную.

«Данное преступление — одно из длинной цепочки правонарушений, которые были совершены ЦРУ. Мы не давали никакой новой информации, ожидая, когда Дмитрий Сытый благополучно покинет воздушное пространство в зоне досягаемости США», — заявил Пригожин.

По его словам, россиянина попытались убить, потому что он получил информацию «о людях, годами работавших на американское правительство и организовавших преступные схемы в Африке и по всему миру». Кроме того, основатель «Группы Вагнера» сообщил, что обладает сведениями, что компания DHL, доставившая посылку со взрывчаткой, причастна и к другим терактам, ответственность за которые возлагали на «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Аль-Каиду» (организация запрещена в России).