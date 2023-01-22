«Россия — или никто!» За что французов гонят из бывших колоний

Еще одна бывшая французская колония — Буркина-Фасо — потребовала от Парижа вывести свои войска с территории страны. У французов есть месяц, чтобы убрать свой контингент — около 400 спецназовцев. В прошлом году французские военные были вынуждены покинуть Мали и ЦАР. В 2022-м в Буркина-Фасо случились сразу два госпереворота, по данным британских военных экспертов, не обошлось и без участия ЧВК «Вагнер».

Военное правительство Буркина-Фасо потребовало вывести французские войска, дислоцированные на ее территории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.

По данным агентства, 18 января правительство приостановило действие военного соглашения от 2018 года, которое разрешало присутствие французских военных в Буркина-Фасо. Власти страны дали Парижу месяц на вывод контингента.

«Это решение — признак дальнейшего ухудшения отношений между Францией и ее бывшей колонией. Причиной напряженности считается тот факт, что французское военное присутствие в Буркина-Фасо не улучшило ситуацию с безопасностью в стране», — передает Reuters.

Буркина-Фасо была французской колонией с конца XIX века до 1960 года и в этот период носила название Верхняя Вольта. Сейчас страна считается одной из беднейших в мире. На ее территории остаются около 400 французских спецназовцев.

В прошлом году в Буркина-Фасо произошли сразу два госпереворота. Первый случился в январе 2022-го, он прошел бескровно: военные за сутки взяли территорию государства под контроль, президента страны отстранили от власти, а правительство и парламент — распустили. Причиной смены власти стала неспособность прежнего режима защитить население от африканских джихадистов, контролирующих треть территории страны.

Второй переворот произошел в сентябре: армейский спецназ «Кобра» сверг временного президента Поля-Анри Сандаого Дамибу, который не смог справиться с исламскими повстанцами и уступил джихадистам часть территорий. По данным аналитика британского Института оборонных исследований Самуэля Рамани, поддержку новому военному правительству оказывала ЧВК «Вагнер». Основатель группы Евгений Пригожин называл пришедшего к власти временного президента Ибрагима Траоре «достойным и смелым сыном своей родины». При этом Москва официально отрицает присутствие российских наемников в Буркина-Фасо.

В январе 2023-го в столице страны Уагадугу прошли протесты, во время которых митингующие скандировали антифранцузские лозунги. «Мы хотим… показать Франции, что она нам больше не нужна», — цитировал Reuters одного из протестующих.

На фоне этого французский министр по вопросам развития, франкофонии и международного партнерства Крисула Захаропулу заявила, что Париж готов и дальше поддерживать Буркина-Фасо в борьбе с боевиками.

«Франция является постоянным партнером, поддерживающим Буркина-Фасо в преодолении трудностей, с которыми она сталкивается, и готова остаться таковым», — сказала Захаропулу.

Эксперты считают, что Россия усиливает свое присутствие в Африке. Во время переворота в сентябре прошлого года в стране скандировали лозунги «Франция питается кровью африканцев», «Россия — или никто! Францию — на помойку». Буркина-Фасо, в отличие от других стран континента, не слишком богата природными ресурсами. Но является транзитной зоной.

«В контексте российских интересов тут речь идет не столько о добыче полезных ископаемых, сколько о борьбе с террористическими организациями. Буркина-Фасо, как и Мали, поражено такими группировками, как «Бока харам» и «Аль-Каида» (обе организации запрещены в РФ)», — говорила «Газете.Ru» политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова.

Еще одним местом столкновения интересов Москвы и Парижа уже несколько лет является богатая алмазами, ураном и золотом Центральноафриканская республика, которая также до 1960 года была французской колонией. С 2018 года в стране официально работали российские военные и гражданские инструкторы, а также ЧВК «Вагнер».

В декабре 2022-го в столице ЦАР — Банги — было совершено покушение на директора «Русского дома» Дмитрия Сытого. В его офисе взорвалась посылка с бомбой, сам Сытый был тяжело ранен и до сих пор находится на лечении. Как сообщала полиция ЦАР, при осмотре места происшествия была найдена записка со словами «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала записку и другие сообщения об угрозах Сытому результатом работы российской пропаганды. Однако посол ЦАР Москве Леон Додону-Пунагаза выразил уверенность, что угрожать россиянину могли «только французы».

«То, что Колонна говорит, что это русская пропаганда — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм», — говорил дипломат.