«Хочет, чтобы Украина сдалась». Почему на Западе критикуют Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства, пишет Politico. Глава государства проводит пророссийскую политику, которая диаметрально противоположна риторике остальной части западного альянса, и «преуспел в превращении Украины в неуправляемую развалину», считают журналисты.

«Орбан говорит Украине уйти»

Западные союзники дают Украине танки, а Венгрия движется в противоположном направлении, утверждая, что Россия одержит верх, пишет Politico. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «хочет, чтобы Украина сдалась» и «говорит ей уйти».

«В то время как украинские флаги развеваются над европейскими столицами, а западные танки приходят на помощь Украине, премьер-министр Венгрии открыто ставит под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства. В Будапеште его правительство выложило улицы рекламными щитами против санкций. Венгерская государственная опера ставит постановку оперы Сергея Прокофьева «Война и мир», — говорится в статье.

Журналисты напомнили, что недавно Орбан «преуспел в превращении Украины в неуправляемую развалину», заявив, что «сейчас это Афганистан» и «ничья земля». Он уверен, что президент России Владимир Путин не проиграет и время на стороне России.

«Это послание почти диаметрально противоположно риторике, звучащей вокруг остальной части западного альянса, который только на прошлой неделе преодолел еще одну красную черту, когда пообещал предоставить Украине десятки современных танков. И это усиливает напряженность между Венгрией и соседней Украиной. Замечания Орбана вызвали возмущение среди украинских чиновников, которые заявили, что вызовут посла Венгрии», — отметили авторы материала.

По их мнению, «подход Орбана» в Будапеште «рассматривается отчасти как внутриполитическая уловка, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем Венгрии, а также как намек на националистически настроенных избирателей». В статье также утверждается со ссылкой на экспертов, что премьер Венгрии «хочет сохранить свои давние отношения с Кремлем». Они также отмечают «растущую пропасть между Орбаном и остальными его союзниками по ЕС и НАТО».

«Политические лидеры в правительстве Венгрии часто говорят о содействии миру, но — от осуждения санкций до принятия российских предложений о прекращении огня — они продолжают продвигать политику, одобренную Путиным», — сказал изданию посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

Венгерский лидер считает, что «Киев должен просто прекратить боевые действия» и начать переговоры с Москвой, добавили авторы статьи.

Цели Орбана

Эксперты, побеседовавшие с Politico, не считают, что Орбан «настроен антиукраински»: «его риторика — это просто попытка сыграть на обе стороны и нарастить политические очки у себя дома», полагают они.

«Премьер-министр провел годы, проводя двойную внешнюю политику: наслаждаясь преимуществами членства в ЕС и НАТО, развивая выгодные отношения с Москвой, Пекином и другими авторитарными столицами», — отмечается в статье.

Поэтому после начала военной спецоперации России Орбан «осудил вторжение, но не полностью отказался от своей дружественной позиции», отметили авторы материала.

Журналисты добавили, что Венгрия все еще продолжает реализацию проекта по расширению своей АЭС совместно с российским «Росатомом». А венгерские чиновники «продолжают ездить в Россию, чтобы обсудить энергетические сделки».

«Страна, которая сильно зависит от российского газа, подписала соглашение о еще большем объеме поставок прошлым летом — другие же стремились сократить свой импорт. И хотя Будапешт одобрил пакеты санкций ЕС, Орбан попытался смягчить некоторые положения. Тем временем, вернувшись домой, он проводит обширную кампанию против санкций, обвиняя Брюссель в экономических проблемах Венгрии», — подчеркивается в материале.

Директор Института политического капитала, исследовательского органа, который специализируется на венгерской внешней политике, Петер Креко заявил редакции, что премьер Венгрии «многое вложил» в свою политику, дружественную России.

В статье также отмечается, что у Венгрии и Украины давние и непростые отношения «из-за спора о языковых правах носителей венгерского языка, проживающих в западной Украине». А позиция Орбана «только усилила эту напряженность».

Реакция Киева

После поднявшейся на Украине волны возмущения словами Орбана о «ничьей земле» и сравнения Украины с Афганистаном представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что посла Венгрии вызовут в МИД для «откровенного разговора».

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказывания главы государства соответствуют официальной точке зрения Будапешта.

Он напомнил, что с начала военной спецоперации России Будапешт призывает к мирным переговорам для его завершения.

«Ситуация в том, что мы придерживаемся нашей точки зрения о необходимости мира, поскольку последствия конфликтов заключаются в том, что целые местности, регионы и части страны становятся практически безлюдными и непригодными для жизни», — сказал он.

По его словам, Будапешт хочет скорейшего завершения конфликта. Министр добавил, что посол Венгрии в Киеве посетил украинский МИД, как того требуют дипломатические правила.