«Новый уровень противостояния». В Госдуме предложили изменить статус СВО

В МИД России заявили о переходе конфликта на новый уровень противостояния из-за обещания США и Германии передать Украине танки Abrams и Leopard 2. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал изменить статус спецоперации, чтобы мобилизовать ресурсы. В Кремле такую возможность не обсуждают. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава делегации МИД России на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что конфликт на Украине выходит на новый уровень из-за скорых поставок Киеву танков Leopard 2 и Abrams.

«Раньше мы здесь на переговорном треке занимались вопросами легкого стрелкового оружия, то есть предотвращением попадания такого оружия в зоны конфликтов и так далее, контролем за переносными зенитно-ракетными комплексами и так далее», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат напомнил, что разработаны документы, регулирующие передачу вооружений, но сейчас они «фактически все отставлены в сторону».

«Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень [противостояния]», — резюмировал Гаврилов.

«За рамками обычного конфликта»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал изменить статус спецоперации на Украине из-за анонсированных поставок танков для нужд ВСУ.

«НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта», — заявил политик.

По его мнению, новый статус позволит перевести российскую экономику «на военные рельсы» и мобилизовать ресурсы «для общей победы». «Мы должны сделать все, чтобы блокировать территорию Украины от поставок летального оружия», — заключил он.

Смена статуса

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что статус спецоперации может измениться после вхождения ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, так как это станет «точкой невозврата». Голосование на референдумах завершилось 27 сентября, уже 30 сентября Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов, но никаких объявлений о смене статуса СВО не последовало.

В октябре 2022 года некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что президент Владимир Путин собирается выступить с обращением к нации по теме «переформатирования» спецоперации и превращения ее в контртеррористическую. В Кремле эту информацию тогда опровергли. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что решений об изменении статуса СВО не принималось и «это все фейки».

Сегодня пресс-секретарь вновь заявил, что вопрос изменения статуса в Кремле даже не обсуждают. «У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», — сказал Песков журналистам.

Режим контртеррористической операции действовал на территории Чеченской Республики в течение десяти лет — с 1999 по 2009 год. Введя режим КТО, власти смогут ограничивать продажу оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, отключать связь и в целом осуществлять контроль за обменом информацией.

По мнению политолога, президента холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, в настоящий момент в смене статуса спецоперации нет никакой необходимости.

«Говорили, Путин объявит войну Украине — невозможно объявить войну Украине. После 1945 года войну никто никому не объявляет, такого официального инструмента вообще нет. Последний раз это было во время Второй мировой войны, [когда] Германия официально объявила войну Советскому Союзу. Сейчас просто нет этой формы», — сказал он в беседе с RTVI.