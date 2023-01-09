«Госдума не приняла законы военного времени»: в Совфеде оценили слова Медведева о «предателях»

Сенатор Андрей Клишас напомнил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, что законы в России начинают действовать после принятия Госдумой и подписания их президентом. Пока же законы военного времени не действуют. Накануне Медведев предложил решить проблему «предателей, переметнувшихся к врагу», по примеру военного времени — с помощью «безукоризненно незаметных людей». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Дмитрий Медведев 8 января в своем Telegram-канале опубликовал запись, в которой порассуждал о возможностях решения проблемы с «предателями» России. По его мнению, стоит обратить внимание на опыт времен Великой Отечественной войны.

«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости»,

— написал он.

Зампред Совбеза уточнил, что, безусловно, действовать стоит строго по закону, однако он может либо не работать, либо не достигать цели. И в таком случае, по мнению Медведева, стоит обращаться к правилам военного времени.

«Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — заключил Медведев.

По закону, по справедливости, по понятиям

На его публикацию ответил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Он напомнил Медведеву принцип работы законодательного механизма.

«Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по Конституции и по закону», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Совбез и враги общества

Медведев и ранее, 28 декабря, обращался к вопросу предательства. По его мнению, эта проблема не нова и возникла в прошлый раз в России более 100 лет назад — во времена Первой мировой войны. Тогда, напомнил зампред Совета безопасности, «внесистемные оппозиционеры» люто желали нашей Родине поражения. <…> Результатом стала гибель империи, две революции и кровавая Гражданская война, которая унесла 17 млн человек разных политических воззрений».

По мнению Медведева, уехавшие из России на фоне нынешних военно-политических событий люди — «госдеповские прихвостни ХХI века <…> Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России». Этих людей Медведев причислил к hostis publicus — врагам общества. Он убежден, что за данной группой людей должен закрепиться статус врагов, несмотря на отсутствие административного или уголовного делопроизводства в их адрес. Медведев считает, что им стоит запретить въезд обратно в Россию, а также лишить источников дохода, которые они получают через РФ.

Он уточнил, что вернуться «враги народа» в Россию все-таки могут — для этого необходимо предварительно публично раскаяться. Однако зампред Совбеза отметил, что «лучше бы им не возвращаться».

Правила игры

Клишас, в свою очередь, не первый раз высказывается о механизме работы законодательной системы РФ. Так, 8 декабря в своем Telegram-канале он заявил, что «политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны».

Позднее в тот же день Клишас прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Попова аннулировать паспорта выступающих против России граждан.

«Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — написал Клишас.

Предложение Попова прозвучало на фоне обсуждения слов актера Артура Смольянинова, который 8 января в интервью «Новая газета. Европа» заявил о готовности воевать против России на стороне Украины.

30 декабря Клишас в ответ на предложение сенатора от Крыма Сергея Цекова об изъятии имущества критикующих РФ в пользу участников спецоперации спецоперации на Украине заявил, что подобные методы не предусмотрены законами РФ.

«Конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. Таков российский закон. О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи. Противоречит Конституции и закону», — написал Клишас.

Но законодательство можно изменить

Рассуждения о возможном поражении в правах граждан РФ, уехавших за границу, в том числе в связи с частичной мобилизацией, ведутся не первый месяц. Так, например, 28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании списков покинувших страну граждан и часть из них определил как предателей.

В начале декабря Клишас заявил, что для менее комфортного пребывания за границей лиц, который покинули РФ, можно изменить законодательство. Он отметил, что ограничения должны коснуться сотрудников «чувствительных сфер экономики» — транспортной безопасности и госсектора. Тогда он не уточнил характер возможных ограничений, однако отметил, что «многие из них продолжают работать в российских компаниях дистанционно. <…> Мы не можем понять, платят ли они все налоги?».