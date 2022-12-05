«Люди осуждают такое поведение». В Совфеде предложили ввести ограничения для уехавших

По мнению Клишаса, для уехавших граждан стоит ввести ограничения. Однако он не уточнил, как именно.
«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем»,
— заявил он.
Прежде всего, по мнению Клишаса, ограничения стоит ввести для работников «чувствительных сфер» экономики – в сферах транспортной безопасности и госсекторе.
Сенатор напомнил, что государство не может препятствовать возвращению уехавших граждан в Россию, однако отметил, что и стимулировать их, чтобы они снова оказались в РФ, не планируется.
«Я не считаю, что люди, которые покинули страну, совершили преступление: если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела. Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» — заявил Клишас.
Моральный камертон
Оценивая ситуацию с отъездом граждан из РФ в связи с частичной мобилизацией, Клишас сообщил, что ориентируется на общественное мнение: «базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации».
Позднее в беседе с ТАСС сенатор уточнил, что законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян сейчас нет.
Не только Клишас негативно воспринял отток населения в связи с мобилизацией. 28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании списков покинувших страну граждан и часть из них определил как предателей. Он заявил, что россияне бегут от мобилизации в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где Москва «создала стабильность».
«Они воспевали Запад и те страны, которые от них отказались, где их презирают, они не нужны. При этом они постоянно подвергали сомнению работу нашей страны по созданию стабильности в приграничных территориях, том же Казахстане, других государствах. Критикуют, а сейчас куда бегут? Туда, где мы создали стабильность. <…>
Может быть, те, кто подписал этот документ (о признании РФ страной-агрессором. — «Газета.Ru»), хорошо, что уехали. За них держаться не надо. Они уже предали. Но им мы должны сказать: они совершили многократно преступление перед своей страной, народом. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны по законам»,
— заявил Володин.
В октябре президент РФ Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу в связи с мобилизацией, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки, а юридические — в каждом конкретном случае.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать», — заявил Путин.
Сколько уехало из страны
По данным Forbes, ссылающегося на источник в Кремле, на 4 октября страну покинули 600-700 тыс. россиян. Другой собеседник заявил о цифре в 1 млн человек.
4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября, когда в РФ стартовала частичная мобилизация, в республику въехали более 200 тыс. россиян.
13 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что с 21 сентября из РФ в страну въехали порядка 700 тыс. россиян. Порядка 600 тыс. затем покинули Грузию, а около 100 тыс. остались.
27 сентября Департамент регистрации населения при Минцифры Киргизии сообщил, что с 21 сентября в республики зарегистрировались более 170 тыс. граждан РФ.
В Финляндию, по словам посла РФ в Хельсинки Павла Кузнецова, на 30 сентября въехали порядка 60 тысяч россиян, 80% из них – по транзиту.
5 ноября ФСБ опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж с июля по сентябрь. Почти 70% всех выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн. В данных ФСБ учитывалось, в том числе, пересечение границ с целью туризма.