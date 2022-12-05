«Люди осуждают такое поведение». В Совфеде предложили ввести ограничения для уехавших

Люди в очереди на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 27 сентября 2022 года

Можно изменить законодательство, чтобы сделать пребывание за границей лиц, которые покинули Россию после начала частичной мобилизации, «менее комфортным», заявил член Совета Федерации, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, ограничения должны коснуться сотрудников «чувствительных сфер экономики» — трансферной безопасности и госсектора. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По мнению Клишаса, для уехавших граждан стоит ввести ограничения. Однако он не уточнил, как именно.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем»,

— заявил он.

Прежде всего, по мнению Клишаса, ограничения стоит ввести для работников «чувствительных сфер» экономики – в сферах транспортной безопасности и госсекторе.

Сенатор напомнил, что государство не может препятствовать возвращению уехавших граждан в Россию, однако отметил, что и стимулировать их, чтобы они снова оказались в РФ, не планируется.

«Я не считаю, что люди, которые покинули страну, совершили преступление: если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела. Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» — заявил Клишас.

Моральный камертон

Оценивая ситуацию с отъездом граждан из РФ в связи с частичной мобилизацией, Клишас сообщил, что ориентируется на общественное мнение: «базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации».

Позднее в беседе с ТАСС сенатор уточнил, что законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян сейчас нет.

Не только Клишас негативно воспринял отток населения в связи с мобилизацией. 28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании списков покинувших страну граждан и часть из них определил как предателей. Он заявил, что россияне бегут от мобилизации в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где Москва «создала стабильность».

«Они воспевали Запад и те страны, которые от них отказались, где их презирают, они не нужны. При этом они постоянно подвергали сомнению работу нашей страны по созданию стабильности в приграничных территориях, том же Казахстане, других государствах. Критикуют, а сейчас куда бегут? Туда, где мы создали стабильность. <…>

Может быть, те, кто подписал этот документ (о признании РФ страной-агрессором. — «Газета.Ru»), хорошо, что уехали. За них держаться не надо. Они уже предали. Но им мы должны сказать: они совершили многократно преступление перед своей страной, народом. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны по законам»,

— заявил Володин.

В октябре президент РФ Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу в связи с мобилизацией, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки, а юридические — в каждом конкретном случае.

«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать», — заявил Путин.

Сколько уехало из страны

По данным Forbes, ссылающегося на источник в Кремле, на 4 октября страну покинули 600-700 тыс. россиян. Другой собеседник заявил о цифре в 1 млн человек.

4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября, когда в РФ стартовала частичная мобилизация, в республику въехали более 200 тыс. россиян.

13 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что с 21 сентября из РФ в страну въехали порядка 700 тыс. россиян. Порядка 600 тыс. затем покинули Грузию, а около 100 тыс. остались.

27 сентября Департамент регистрации населения при Минцифры Киргизии сообщил, что с 21 сентября в республики зарегистрировались более 170 тыс. граждан РФ.

В Финляндию, по словам посла РФ в Хельсинки Павла Кузнецова, на 30 сентября въехали порядка 60 тысяч россиян, 80% из них – по транзиту.

5 ноября ФСБ опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж с июля по сентябрь. Почти 70% всех выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн. В данных ФСБ учитывалось, в том числе, пересечение границ с целью туризма.