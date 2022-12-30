«Наша победа будет их победой»: в офисе Зеленского рассказали об отношениях с США

Андрей Ермак, руководитель офиса президента Зеленского, заявил, что у Киева и США совпадают взгляды и цели о том, как прекратить конфликт на Украине. Он уточнил, что по территориям, которые вошли в состав РФ по итогам референдумов, «никаких компромиссов» не будет.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Вашингтона и Киева полностью совпадают цели и видение условий прекращения боевых действий на Украине.

«Я могу сказать, что с американцами у нас 100% совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть», – сказал он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Ранее против Мосейчук в России возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

Ермак подчеркнул, что «никаких компромиссов» с президентом России Владимиром Путиным и, в целом, с нынешним российским руководством «касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет».

«Они [США] сегодня четко с нами, и они считают, что наша победа – это будет их победа», – добавил Ермак.

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Как рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, основной темой разговора было завершение конфликта на Украине.

Кирби рассказал, что украинский президент в очередной раз рассказал о своей «формуле мира», состоящей из 10 пунктов:

— Радиационная и ядерная сохранность.

— Продовольственная безопасность.

— Энергетическая сохранность.

— Освобождение всех пленных и депортированных.

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

— Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

— Возвращение справедливости.

— Противодействие экоциду.

— Недопущение эскалации.

— Фиксация окончания боевых действий.

Байден, в свою очередь, заверил, что нацбезопасность США будет стремиться, чтобы продвинуться в рамках этих идей, передает РИА Новости.

«Формула мира» – это завершающий шаг другого плана действий Киева, состоящего еще из двух шагов. Первый подразумевает продолжение военной помощи от западных союзников. Киев заявил, что ВСУ необходимы современные танки, реактивная артиллерия и дальнобойные ракеты.

Второй шаг тоже заключается в поддержке Украины со стороны Запада, но в другом ключе. Украинские власти хотят, чтобы партнеры поддерживали финансовую, энергетическую и социальную стабильности. Кроме того, Зеленский имел в виду и защиту энергетической инфраструктуры Украины от атак России.

Чтобы определиться со сроками реализации его идей, Владимир Зеленский предлагает Западным странам провести саммит, который назывался бы Global Peace Formula Summit.

По его словам, «три шага» были согласованы с США. Что касается «формулы мира» Вашингтон, как отметил Зеленский, воспринял позитивно.

Но не все считают, что в отношениях между Байденом и Зеленским все гладко. Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус ранее предположил, что визит Зеленского в США 21 декабря «закончился разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта».

По словам Игнатиуса, Зеленский говорил об «абсолютной победе» в конфликте. Президент Украины употребил это словосочетание 11 раз, подсчитал обозреватель. Журналист подчеркнул, что Байден не использовал его ни разу, вместо этого обещая помогать Киеву.

Игнатиус уточняет, что Джо Байден говорил Зеленскому, что поставки требуемого для ВСУ оружия могут обернуться «расколом в НАТО».

В России знают о предложениях Зеленского. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «формулу мира» Зеленского иллюзорной.

«Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы», – сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Но Москва, указал министр, не намерена разговаривать на таких условиях. Глава ведомства считает, что украинская сторона «очевидно» не готова к диалогу.