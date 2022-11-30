«Столтенбергу, Боррелю и белодомовским». Захарова припомнила НАТО удары по Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что в 1999 году страны НАТО наносили удары по объектам инфраструктуры Югославии. В своем Telegram-канале она привела отрывок из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа 25 мая 1999, который объясняет, почему Североатлантический альянс лишил 70% страны электричества и водоснабжения.

«Он должен принять условия НАТО»

Мария Захарова посвятила свой пост в Telegram-канале официальным лицам Запада, которые осуждают удары России по объектам инфраструктуры Украины, — генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и сотрудникам Белого дома.

Официальный представитель МИД России опубликовала отрывок из брифинга пресс–секретаря НАТО Джейми Шиа, который состоялся в Брюсселе 25 мая 1999 года. Журналисты тогда спросили Шиа, зачем Североатлантический альянс лишил 70% Югославии электричества и водоснабжения, если у армии противника было много генераторов.

Шиа ответил, что от электроэнергии зависят системы командования и управления югославских войск.

«Если (президент Югославии Слободан) Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — подчеркнул пресс-секретарь Североатлантического альянса.

По его словам, если удары по объектам инфраструктуры сказываются на населении Югославии, то это «проблемы Милошевича».

«Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», — отметил Шиа.

Согласно открытым источникам, в 1999 году силы НАТО бомбили Югославию, которая в то время состояла из Сербии и Черногории. К этому привело вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии.

По версии стран НАТО, во время стычек власти Югославии проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Воздушные бомбардировки Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Были разрушены объекты инфраструктуры, промышленные объекты, школы, больницы и объекты культурного наследия.

По разным оценкам, при авиаударах НАТО погибли от 528 до 5700 мирных жителей.

Совбез ООН не одобрял эту военную операцию, но также не выступил с ее осуждением. 26 марта 1999 года Россия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН и предложила проголосовать за резолюцию, осуждающую действия НАТО и требующую прекратить бомбардировки, но подавляющее большинство членов Совбеза проголосовали «против» резолюции. «За», помимо России, были только Китай, Индия и Намибия.

Ответ Трасс

Захарова не впервые упомянула военную операцию НАТО в Югославии. 30 мая она напомнила о ней в ответ на слова министра иностранных дел Лиз Трасс о «пагубном влиянии» России на Балканы.

Официального представителя МИД РФ возмутило, что Трасс во время визита на Балканы призвала жителей Боснии и Герцеговины не верить России, «обладающей пагубным влиянием» на этот регион.

«Об обладающей разрушительно-беспринципным влиянием НАТО на Балканы говорить как-то странно, и все же напомню: в 1999 году Североатлантический альянс с применением обедненного урана бомбил Югославию», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в 90-е годы «содержание и смысл «британского (и натовского) влияния» на Балканы стали очевидны всему миру». По данным официального представителя МИД РФ, «в составе западной коалиции Лондон покровительствовал торговле органами, которой промышляли косовские боевики, и контрабанде в регионе всего, включая оружие».

«Если и была в истории Балкан сила более разрушительная, чем порох и снаряды, и более смертоносная, чем чума, то говорила она на чистом английском языке», — заключила Захарова.